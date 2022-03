Una delle peggiori esclusive PlayStation potrebbe tornare a breve

Le esclusive PlayStation sono diventate il cavallo di battaglia di PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non sempre sono riuscite ad imprimersi nella memoria dei giocatori.

Tra i casi degli ultimi anni c’è senz’altro Days Gone, una produzione ambiziosa che non è riuscita a riscuotere il successo sperato.

Un titolo che Sony stessa ha voluto confrontare con un’altra delle esclusive PlayStation più amate, uno scontro di numeri in termini di vendite che generò molto scalpore.

Altre, invece, diventano così importanti anche con i reboot, talmente tanto da diventare delle serie TV.

Tra le esclusive PlayStation che non possiamo definire esattamente “belle” c’è sicuramente Knack. E Knack 2.

La coppia di titoli usciti sulla passata generazione di PlayStation rappresentò il tentativo di creare un titolo rivolto ai più giovani, con una mascotte da poter utilizzare come apripista.

Ma, con un Metacritic rispettivamente di 54 e 69, possiamo dire che l’obiettivo non sia stato centrato. Purtroppo i due Knack non si sono rivelati del platform degni di nota.

Nonostante ciò, pare proprio che il franchise stia per tornare. Così riporta Wccftech, perché Sony avrebbe registrato un nuovo marchio per quanto riguarda Knack, in Giappone.

Knack 3 sarà la prossima delle esclusive PlayStation ad arrivare? Quando si registra un marchio qualcosa sta succedendo, anche se non è detto che ci sia per forza un nuovo episodio in arrivo.

Sony Interactive Entertainment filed a trademark for "Knack" on March 17 in Japan. Bandai Namco Entertainment filed a trademark for "Stacky Basket." Both were made public today. Knack: https://t.co/7VbxIEo2OA

Stacky Basket: https://t.co/ZMd3vOkvPy pic.twitter.com/Thg8i9naF3 — Gematsu (@gematsu) March 28, 2022

Si potrebbe trattare anche di un voler riabilitare il brand, magari con una collection per PlayStation 5. Certo che la concomitanza con la creazione di un marchio “Stacky Basket” da parte di Bandai Namco è sospetta: che il franchise possa essere passato in mano a loro con un nuovo capitolo?

C’è da dire che questa cosa arrivo con un tempismo davvero sospetto, perché questa potrebbe essere una settimana di grandi annunci per quanto riguarda PlayStation. Che Knack sia uno tra questi?

Di sicuro, o quasi, c’è il Game Pass di PlayStation, che secondo molte fonti è in arrivo proprio questa settimana.