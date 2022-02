Una Collection a dir poco “eroica” potrebbe arrivare a breve su Nintendo Switch

I tanti fan del Cavaliere Oscuro potrebbero gioire presto, poiché si parla di un porting particolare di alcuni dei giochi di Batman più amati dal grande pubblico.

Secondo il rivenditore francese WTT infatti, a breve dovremmo aspettarci l’arrivo di Batman Arkham Collection su Nintendo Switch.

La Batman Arkham Collection uscì precedentemente nel 2019 per console PlayStation 4 e Xbox, e conteneva i tre capitoli principali della saga di Rocksteady: Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City e Batman Arkham Knight, ognuno di questi compreso di tutti i DLC.

Stranamente la Collection però non aveva al suo interno Batman Arkham Origins, prequel della serie sviluppato da Warner Bros Montreal.

Il rivenditore sopracitato sembra abbia messo a listino la Collection su Switch (via The Gamer), dal prezzo di 59,99€ e con l’uscita fissata per il prossimo 31 agosto 2022.

La notizia avrebbe molte chance di essere veritiera, dato che già in precedenza WTT aveva compiuto la stessa mossa con il porting per Switch di The Witcher 3, gioco che poi è effettivamente arrivato sulla console ibrida di Nintendo.

I molti fan di Batman possono iniziare a fantasticare sulla possibilità di portare il Cavaliere Oscuro sempre con loro anche in portabilità, e rivivere quindi le avventure di uno degli eroi DC Comics più famosi.

Sembra infine che ci siano alcune notizie riguardanti un possibile sequel della serie Batman Arkham, suggerito dalla presenza di alcuni interessanti artwork.

Sappiamo inoltre che ad oggi il team di Warner Bros Montreal è impegnato nella realizzazione di un ambizioso progetto in un mondo degli eroi DC in cui Batman però non c’è più.

Per concludere, del gioco in lavorazione appena citato pare ci sia anche una finestra di lancio oltre a numerose concept art.