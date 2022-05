Un “triplete” di invasori in Elden Ring è ciò che ci vuole

Elden Ring è un gioco pieno di momenti memorabili, sebbene ci sia una caratteristica che può spesso rivelarsi croce e delizia: gli invasori.

Il soulslike di From (che potete trovare ancora su Amazon) è principalmente un gioco per giocatore singolo, ma gli utenti possono scegliere di giocare con i loro amici o di impegnarsi nel PvP.

Le invasioni giocano infatti un ruolo importante nella componente multigiocatore di Elden Ring, tanto che gli utenti hanno spesso escogitato molti modi creativi per eliminare gli avversari.

Ora, come riportato da Game Rant, un altro giocatore sembra essere riuscito a portare a casa un risultato contro gli invasori che definire epico e poco.

È sempre più frequente infatti che un invasore si scontri contro più di un avversario: combattere contro due o tre giocatori contemporaneamente non è facile, quindi i Senzaluce hanno iniziato a utilizzare diverse tattiche.

L’essere furtivi sembra possibile in PvP, sebbene in molti hanno condiviso filmati di modi decisamente interessanti per uccidere un ospite sgradito.

Ora, un giocatore particolarmente sfortunato ha mostrato un video in cui lo vediamo morire assieme ad altri due alleati con una sola mossa.

Un utente di nome ‘gil_0_0_’ stava esplorando il dungeon Volcano Manor accompagnato da due amici: i tre giocatori hanno poi deciso di salire su un ascensore per raggiungere la piattaforma sovrastante, ma probabilmente non si aspettavano l’invasore che li attendeva in cima.

Non appena l’impianto di sollevamento è arrivato a destinazione, l’invasore ha infatti usato l’incantesimo Rifiuto per spingere tutti e tre fuori dall’ascensore.

Anche se i malcapitati non sono precipitati nella pozza di lava, la caduta è stata abbastanza lunga da esaurire completamente la loro barra della salute. Come se non bastasse: l’animazione di morte sincronizzata per tutti e tre i giocatori rende la clip ancora più divertente.

