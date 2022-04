Ecco cosa si meritano gli invasori in Elden Ring

Elden Ring, l’ultimo soulslike prodotto e sviluppato del team di Hidetaka Miyazaki, è pieno di chicche e curiosità, spesso testimoniate in video dagli stessi giocatori: ora, però, è il turno di momento davvero esilarante incentrato su un incauto invasore.

Il gioco (di cui potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) ripropone meccaniche già viste all’interno dei vecchi souls, tra cui anche quelle legate al multiplayer, come ad esempio le invasioni.

Se un giocatore è riuscito a sfuggire a un’invasione in Elden Ring fingendosi un personaggio non giocabile, qualcun altro ha ora trovato un metodo ben poco ortodosso.

Come riportato su Reddit, un Senzaluce ha infatti trovato il modo perfetto per sbarazzarsi di un invasore in una manciata di pochi secondi.

Nella clip sottostante vediamo infatti l’utente ‘MenBeGamingBadly’ incappare in un incontro davvero poco piacevole – per lui – con un invasore controllato dalla CPU.

Anche se in questo caso l’avversario è un personaggio scriptato del gioco ed è quindi da considerarsi un NPC, il giocatore riesce a trovare un modo rapido e indolore per farlo fuori.

Usando infatti la Weapon Art in dotazione (attivabile grazie a L2/LT), vediamo il Senzaluce sferrare attacchi così rapidi e incisivi da eliminare l’invasore in pochi istanti, girandoci semplicemente intorno senza lasciargli un attimo di respiro.

Poco sotto, il breve video che testimonia l’impresa (che, diciamocelo, è abbastanza epica).

Restando in tema, avete letto che qualcuno ha deciso di rendere migliori i colpi di spada in Elden Ring, grazie a una mod realmente sorprendente?

Ma non solo: il nuovo aggiornamento del soulslike di FromSoftware sistema un bug importante legato alla boss fight contro Malenia.

Parlando invece di omaggi di un certo livello, un fan davvero sfegatato (e nostalgico) ha dato via a una plausibile versione PS One del gioco, con tanto di box art ufficiale.