Un sito si spaccia per Nintendo, e la Grande N non la prende benissimo

Come sapete, Nintendo non va molto per il sottile quando si tratta di difendere le sue proprietà intellettuali, e in questo caso sé stessa.

La casa di Super Mario è più volte intervenuta, anche per vie legali, in caso di contraffazioni o controversie legate a ciò che riguarda il mondo Nintendo.

Soprattutto in questo periodo, dopo il successo di Switch che vola verso dati di vendita inarrestabili, la Casa di Kyoto si ritrova spesso al centro dell’attenzione.

Una console che, nel 2021, si è ritrovata a collezionare una serie di videogiochi di ottima qualità, come dimostra la classifica di Metacritic.

Vista la popolarità acquisita negli anni, è facile pensare che qualcuno possa voler tentare di impersonare Nintendo, ed i suoi prodotti.

È altrettanto facile pensare che, questa cosa, a Nintendo non vada proprio benissimo.

Proprio di questo ha parlato la divisione giapponese dell’azienda che, in un comunicato ufficiale nel sito nipponico riportato da VGC, ha spiegato che c’è un sito che ha frodato alcuni giocatori, spacciandosi proprio per la Grande N.

Non solo il sito in questione, e più di uno stando al comunicato, si è spacciato per Nintendo, ma ha anche tentato di vendere dei prodotti:

«I siti falsi usano illegalmente il nostro logo aziendale, facendo sembrare che possano lavorare per la nostra compagnia, espongono i nostri prodotti, incluso Nintendo Switch, come se possano essere acquistati con un forte sconto.»

Una mossa davvero poco prudente, considerata la poca (e giustificata) pazienza che l’azienda ha per questi comportamenti. Ai quali, conclude il comunicato, Nintendo reagirà «denunciandolo alla Polizia e alle agenzie e ministeri competenti».

