Nintendo Switch, quali sono i migliori giochi del 2021? La classifica di Metacritic

Il 2021 è stato sicuramente un anno da incorniciare per Nintendo Switch: non solo sono arrivati tanti grandi successi commerciali, ma la casa di Kyoto è riuscita a rinforzare ulteriormente le vendite della propria console con il lancio del modello OLED.

Questo significa che tanti nuovi utenti hanno avuto la possibilità di provare per la prima volta Nintendo Switch, riuscendo ad approfittare di un enorme catalogo videoludico ricco di fantastici titoli.

Dopo che la stessa Nintendo ha svelato quali sono stati i giochi più scaricati sull’eShop, adesso Metacritic ha dunque voluto celebrare l’imminente arrivo del 2022 svelando i migliori giochi rilasciati su Switch secondo la critica internazionale.

Una classifica che presenta tantissime sorprese, venendo però dominata da un gioco misterioso che ha una media voto quasi interamente di 10/10, pur essendosi leggermente abbassata negli scorsi mesi.

La classifica di Metacritic (via Nintendo Life) tiene naturalmente conto esclusivamente della media voto arrivata dalla stampa internazionale, senza prendere in considerazione in questa circostanza i voti degli utenti.

Nintendo Switch: i migliori giochi del 2021

Di seguito potrete trovare dunque la classifica con i migliori giochi per Nintendo Switch del 2021, classificati in base alla media voti di Metacritic:

The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition – 96 Tetris Effect: Connected – 95 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 89 Death’s Door – 89 Dusk – 88 Fez – 88 Overcooked! All You Can Eat – 88 Monster Hunter Rise – 88 Metroid Dread – 88 Quake Remastered – 87 Unpacking – 87 The Great Ace Attorney Chronicles – 87 There is no game: Wrong dimension – 87

I migliori due giochi del 2021 sono sicuramente le più grandi sorprese della classifica di Nintendo Switch e, curiosamente, gli unici nella graduatoria che non condividono la loro posizione con nessun altro titolo: oltre al già citato The House in Fata Morgana anche Tetris Effect Connected è riuscito a guadagnarsi un meritato secondo posto, rappresentando uno dei migliori adattamenti del celebre puzzle game.

Nintendo è inoltre riuscita a conquistare un meritato terzo posto con Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, l’apprezzata ri-edizione del platform uscito su Wii U che condivide la medaglia di bronzo con il bellissimo indie Death’s Door.

Anche Metroid Dread può esultare per il quinto posto in classifica, condiviso con Monster Hunter Rise, già premiato come gioco più scaricato in Giappone nel 2021 su eShop, e con gli altri apprezzati indie Dusk, Fez e Overcooked All You Can Eat.

I giocatori adesso non vedono l’ora di scoprire quali altri sorprese rivelerà loro il 2022: dopo che Nintendo Switch ha già superato 100 milioni di console vendute, la Grande N vorrà provare a rinforzare ulteriormente il proprio catalogo di giochi.