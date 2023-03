Un picchiaduro grandioso arriva tra pochi giorni gratis su Game Pass

C’è voluto qualche mese, ma alla fine gli amanti di picchiaduro che erano in attesa di novità hanno visto fissarsi anche l’appuntamento che aspettavano da tempo. In queste ore, infatti, è stato confermato che Guilty Gear -Strive-, l’eccellente picchiaduro di Arc System Works (qui la review del veterano Silvio Mazzitelli), arriverà su Game Pass a partire dalla prossima settimana.

Uscito originariamente nel 2021, il gioco era stato confermato come in arrivo sul catalogo in abbonamento di Microsoft lo scorso settembre, ma da allora la data era rimasta da fissare. Nella stessa occasione era stato anticipato l’arrivo in catalogo anche di BlazBlue: Cross Tag Battle, che al momento rimane ancora però privo di una data precisa.

La buona notizia è che su Game Pass sarà possibile giocare Guilty Gear -Strive- sia su PC che su console dal 7 marzo, il che significa che entrerà sia nel catalogo di Xbox Game Pass (qui la lista dei giochi inclusi) che su quello di PC Game Pass – l’abbonamento specifico per giocatori su Windows.

In caso di abbonamento Ultimate (lo trovate su Instant Gaming), sono inclusi i giochi di entrambe le piattaforme e non dovete preoccuparvi di capire quale gioco arrivi dove.

In questa versione, inoltre, il gioco supporterà il multiplayer cross-platform e cross-generazionale, in modo che possiate sfidare liberamente i vostri avversari, a prescindere dalla generazione e dalla piattaforma da cui stanno giocando.

È un periodo vivace per gli utenti abbonati a Game Pass: solo stamattina hanno visto anche il debutto fin dal day-one di Wo Long: Fallen Dynasty, che il nostro Domenico Musicò ha recensito approfonditamente per voi.

Nelle scorse ore vi abbiamo anche riferito del commento di Yoan Fanise, autore di Road 96 e Valiant Hearts, sull’abbonamento on demand di casa Microsoft, che per il director francese rappresenta un’ottima vetrina per i videogiochi che non hanno la forza mediatica dei grandi AAA.

In merito al mese di marzo e ai giochi in arrivo su Game Pass, fate riferimento alla nostra notizia dedicata.