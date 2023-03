Xbox Game Pass, disponibile da ora gratis al day-one un atteso soulslike

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a Xbox Game Pass potranno provare un nuovo atteso soulslike direttamente al day-one: l’ultima fatica di Team Ninja e Koei Tecmo è infatti già disponibile per il download sul servizio in abbonamento.

Stiamo naturalmente parlando di Wo Long Fallen Dynasty, l’ultima produzione dagli autori di Nioh che potete provare senza alcun costo aggiuntivo sulle console Xbox e su PC, a patto naturalmente di essere iscritti all’abbonamento (lo trovate su Amazon).

Una produzione decisamente ambiziosa ma che sembra essere un vero e proprio “terzo capitolo non ufficiale” della saga Nioh, date le molteplici similitudini con l’altra IP di Team Ninja — come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Grazie alla nuova inclusione su Xbox Game Pass, potete dunque iniziare a scaricare su tutti i vostri dispositivi questa impegnativa produzione: trattandosi di un soulslike con un alto livello di difficoltà, sarà necessario molta pazienza e sangue freddo.

In Wo Long Fallen Dynasty seguirete la storia di un soldato che combatte per la sopravvivenza, in una versione dark fantasy dei tre regni e con un gameplay che combina elementi soprannaturali con l’arte della scherma cinese.

Il tutto combinato con nemici incredibilmente pericolosi, che vi porteranno a tentare la sfida diverse volte per cercare di evitare la morte, pronta a cogliervi dietro ogni spiraglio.

Potete avviare il download dell’ultima fatica di Team Ninja e Koei Tecmo direttamente dalle vostre Xbox o PC tramite le apposite app dedicate, o iniziare a giocarci in cloud grazie a un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, da subito e fin dallo stesso giorno di lancio.

Non possiamo dunque che concludere augurandovi buon download e buon divertimento, segnalandovi anche che proprio nelle scorse ore sono già stati segnalati i giochi gratis pronti a lasciare l’abbonamento tra pochi giorni: tra questi c’è anche un premiato big Marvel.

Al momento non sono stati ancora annunciati i nuovi giochi gratis in arrivo a marzo, ma vi terremo costantemente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori novità. Nel frattempo, vi ricordiamo che è già stato annunciato il primo omaggio in arrivo nel 2024.