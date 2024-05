Xbox Game Pass, confermato un nuovo gioco gratis di maggio al day-one

Nel mezzo del caos derivato dalle chiusure a sorpresa di diversi studi ZeniMax, c'è tempo anche per una buona notizia per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: è stato infatti confermato un nuovo gioco gratis in arrivo al day-one per questo mese.

Gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) potranno scoprire una nuova interessante produzione indipendente nel corso della seconda metà del mese.

Come riportato da TrueAchievements, Brightrock e Cult Games hanno annunciato che Galacticare sarà disponibile dal 23 maggio su Xbox Series X|S, PC e PS5, ma sarà disponibile anche su Xbox Game Pass fin dal day-one.

Si tratta di un folle gestionale fantascientifico: dovrete costruire e gestire diversi ospedali per curare i vostri pazienti alieni, o quantomeno per provare a tenerli in vita il più possibile.

Una nuova sorpresa dunque gradita per gli utenti iscritti al servizio in abbonamento, anche se ovviamente sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Se siete curiosi di saperne di più su questo nuovo folle titolo, vi lasciamo al trailer ufficiale con l'annuncio: potete trovarlo allegato qui di seguito.

Sebbene nel trailer non sia tecnicamente presente alcuna menzione a Game Pass, gli sviluppatori hanno già confermato che il titolo sarà disponibile sul servizio in abbonamento senza costi aggiuntivi fin dal giorno di lancio.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare altri annunci a tema: ricordiamo che solo pochi giorni fa è stato confermato l'arrivo di Lords of the Fallen che, stando alle precedenti indiscrezioni, potrebbe essere disponibile proprio a maggio.

A tal proposito, segnaliamo che potremmo assistere anche al debutto di due amate trilogie: nelle scorse settimane, sia Crash Bandicoot N.Sane Trilogy che Spyro Reignited Trilogy sono stati caricati su Microsoft Store.

Se siete interessati al servizio in abbonamento, vi consigliamo di iscrivervi il prima possibile: sembra che Microsoft stia prendendo in considerazione nuovi aumenti di prezzo.