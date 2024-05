Ogni first party Xbox sarà lanciato al day one su Game Pass

Non è certo un momento facile per i dirigenti di Xbox, i quali sono sotto tiro a causa anche della chiusura di diversi studi.

Sarah Bond, presidente di Xbox, è stata intervistata da Dina Bass di Bloomberg (via XboxEra) pochi giorni dopo la notizia dei layoff, e le sono state poste molte domande, tra cui il futuro della console e Game Pass.

Nell'intervista, Bond ha toccato una questione che ultimamente è stata in cima ai pensieri di molte persone: ogni gioco first-party per Xbox continuerà a essere lanciato direttamente su Game Pass?

Bond ha reso noto: «E l'ultimo punto riguarda il Game Pass. Sappiamo che i nostri utenti principali amano il Game Pass, il Game Pass è un abbonamento di gioco, si ottiene un intero portafoglio di giochi, ma soprattutto si ottiene ogni singolo gioco che rilasciamo al day one nel Game Pass».

«E la qualità e l'ampiezza di questi giochi non ha fatto che aumentare nel tempo. E nel corso dell'anno vedrete altri giochi davvero importanti entrare in Game Pass», ha concluso la dirigente.

«Vedrete cose davvero incredibili. E per noi è fondamentale che questo sia qualcosa di veramente speciale per i giocatori Xbox».

Bond afferma molto chiaramente che ogni gioco first party per Xbox sarà lanciato al day one su Game Pass (che trovate su Amazon).

Si tratta di un'affermazione che è stata ribadita più volte dai dirigenti di Xbox, ma molti hanno criticato la frequenza con cui la compagnia torna sulle dichiarazioni precedenti.

Il banco di prova per verificare se ciò sarà vero è in Call of Duty, che dovrebbe essere presentato al prossimo evento Xbox di giugno.

Se Bond sarà di parola, dovremo aspettarci di vedere il logo “Xbox Game Pass” quando verranno annunciate le piattaforme per il gioco. Non ci resta che aspettare e vedere.

Vero anche che molti fan iniziano a guardare a Hellblade 2, spingendo l'utenza a comprare il prodotto singolarmente, piuttosto che scaricarlo via Xbox Game Pass.

Ad ogni modo, sembra che i cambiamenti interni a Microsoft e Xbox non siano finiti, ora anche relativamente al prezzo di Xbox Game Pass.