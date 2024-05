Xbox Game Pass ha due giochi gratis confermati a giugno

Mancano ancora le ultime novità di maggio per Xbox Game Pass, ma a quanto pare possiamo già dare un'occhiata a ciò che ci aspetta a giugno.

Il catalogo Game Pass (trovate su Amazon varie offerte dedicate al miglior prezzo) proseguirà la sua corsa anche nel corso dell'estate.

Advertisement

Questo, dopo che Sarah Bond di Xbox ha confermato che Game Pass continuerà a ricevere giochi al day one, nonostante alcune voci lasciassero intendere il contrario.

Finora sono stati confermati solo due giochi, anche se entrambi verranno lanciati al day one sul servizio, come riportato da Pure Xbox.

Il gioco di punta per molti sarà Still Wakes The Deep, un horror narrativo in prima persona realizzato dal team di Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther.

La descrizione recita:

1975. Un disastro si abbatte sulla piattaforma petrolifera di Beira D, al largo delle coste della Scozia. Attraversa i resti della piattaforma per salvare il tuo equipaggio da un orrore ultraterreno che sfida ogni logica.

Il secondo gioco è un simulatore di vita chiamato Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends, in cui dovrete gestire il vostro ristorante.

La descrizione di quest'ultimo recita:

Servi del buon sushi nei panni di uno chef robot in Rolling Hills, una simulazione in cui gestirai il tuo ristorante in un accogliente villaggio. Fai nuove amicizie, acquista ingredienti, potenzia il tuo locale, perfeziona la tua arte e migliora la vita dei tuoi vicini!

Ci aspettiamo molti altri annunci di Xbox Game Pass per giugno 2024 nelle prossime settimane (speriamo che includano qualche sorpresa di Activision Blizzard).

Nel mentre, molti fan iniziano a guardare a Hellblade 2, spingendo l'utenza a comprare il prodotto, piuttosto che scaricarlo via Xbox Game Pass.

Ad ogni modo, sembra che i cambiamenti interni a Microsoft e Xbox non siano finiti, ora anche relativamente al prezzo di Xbox Game Pass.