Quattro giochi gratis nel weekend dei Free Play Days (9-12 maggio)

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà dunque di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend alcuni nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Advertisement

Una tradizione puntualissima che Microsoft non salta mai di settimana in settimana, offrendo sempre giochi gratis per tutti i gusti.

Xbox offre giochi gratis molto spesso, e solo nelle prossime settimane ne arriveranno molti nuovi sempre all’interno del servizio in abbonamento.

La notizia arriva da Pure Xbox, che ci annuncia i nomi dei giochi che potrete provare su Xbox gratis nel weekend. Ecco, poco sotto, la lista completa:

Cities: Skylines Remastered

Crime Boss: Rockay City

Destiny 2

From Space

I giochi sono disponibili questo fine settimana per gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate che potranno giocare da giovedì 9 maggio fino a domenica 12 maggio.

Per poter giocare ai titoli in questione dovrete trovarli ed installarli, singolarmente dalle pagine relative su Xbox.com.

Da lì verrete indirizzati al Microsoft Store, dove è necessario che abbiate effettuato l’accesso per vedere l’opzione per l’installazione con il vostro abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Infine, per scaricare i giochi su console, dovrete andare necessariamente sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e accedere all’area membri Gold per individuare la raccolta Free Play Days su Xbox One e Xbox Series X|S.

A proposito di giochi, nonostante il caos dalle chiusure di studi in casa Xbox, c'è stato tempo di confermare un nuovo gioco gratis al day-one in arrivo su Game Pass a maggio.

Ma non solo: segnaliamo che potremmo assistere anche al debutto di due amate trilogie: nelle scorse settimane, sia Crash Bandicoot N.Sane Trilogy che Spyro Reignited Trilogy sono stati caricati su Microsoft Store.