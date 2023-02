Xbox Game Pass, tutti i giochi gratis confermati in arrivo a marzo

L’offerta di giochi gratis di febbraio su Xbox Game Pass sta ormai per esaurirsi: in attesa di scoprire quali saranno tutti i nuovi titoli in arrivo, gli sviluppatori e Microsoft stessa hanno già avuto modo di confermare alcune importanti produzioni in arrivo nel prossimo mese.

Come ormai gli utenti sapranno, il servizio in abbonamento per PC e console (trovate Xbox Series X in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon) si aggiorna costantemente con nuovi omaggi, molti dei quali sono disponibili gratuitamente fin dal day one.

L’ultimo degli omaggi previsto a febbraio arriverà proprio nella giornata di domani: si tratta dell’ambizioso Atomic Heart, sparatutto di Mundfish che appare decisamente promettente.

Di conseguenza, in attesa del consueto post di casa Microsoft, è arrivato il momento di scoprire quali sono tutti i giochi gratis attualmente confermati in arrivo a marzo su Xbox Game Pass, l’ultimo dei quali è stato annunciato proprio pochi giorni fa.

TrueAchievements ricorda infatti che al momento sono stati già confermati 4 titoli gratuiti in arrivo per il prossimo mese: ve li riepilogheremo qui di seguito insieme alla data di lancio, qualora fosse già stata confermata.

Wo Long: Fallen Dynasty — 3 marzo

— 3 marzo Valheim — 14 marzo

— 14 marzo MLB The Show 23 — 28 marzo

— 28 marzo Way to the Woods

Il nuovo mese si preannuncia dunque molto interessante: i fan potranno scoprire gratuitamente Wo Long, il nuovo soulslike dagli autori di Nioh, il fenomeno Valheim e anche il nuovo capitolo di MLB per i più grandi fan del baseball.

L’unico titolo attualmente senza una data di lancio certa è l’affascinante Way to the Woods: attualmente sappiamo infatti solamente che è in uscita il prossimo mese, ma non è stato ancora svelato un giorno da segnare sul nostro calendario.

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno disponibili ulteriori aggiornamenti ufficiali: nel frattempo, vi raccomandiamo di dare un’occhiata ai titoli che stanno per lasciare il servizio, dato che ci sono diverse perle da non lasciarvi scappare.