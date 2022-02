Un nuovo motore grafico dal publisher di Elden Ring: ecco cosa ci riserva il futuro degli open world

Qualcosa bolle in pentola in casa Bandai Namco, e potrebbe essere decisamente interessate.

La società, che al momento si sta preparando per la pubblicazione di Elden Ring, titolo attesissimo da milioni di giocatori, sta lavorando a una mossa in grado di donarle una maggiore indipendenza dal punto di vista tecnologico e dello sviluppo.

Elden Ring, pubblicato a breve da Bandai Namco

La compagnia ha annunciato di stare lavorando sulla realizzazione di un nuovo motore grafico proprietario, per lasciare andare quindi il riferimento e l’utilizzo a engine third-party per lo sviluppo dei giochi.

Per far ciò Bandai Namco sta quindi cercando addetti ai lavori e precise figure professionali che aiutino nella realizzazione di questo progetto, con l’obiettivo di porre le basi per lo «sviluppo di giochi su larga scala come gli open-world».

Katsusuke Horiuchi, direttore della Bandai Namco Studios’ Engine Unit, in un’intervista con il sito giapponese Automation Media (via Gamingbolt), ha spiegato le ragioni che hanno portato l’azienda a decidere in favore dello sviluppo del nuovo motore di gioco.

«Il motivo della produzione interna è che vogliano continuare ad avere le capacità tecnologiche per creare solide basi da soli, piuttosto che fare affidamento a motori di gioco realizzati da altre società».

Il motivo dunque è da ricercare nella necessità di una maggiore indipendenza da parte della compagnia, che tra l’altro ha affermato di star lavorando all’engine già dal 2018.

Ovviamente non sappiamo ancora quando il progetto sarà terminato, ma si tratta di una solida base da cui partire grazie a cui potremmo vedere dei grandi titoli sul mercato realizzati interamente dalla società.

Come già accennato, Bandai Namco è il publisher di Elden Ring, gioco che uscirà a fine mese e di cui abbiamo da poco scoperto due nuove misteriose classi.

Sicuramente l’attesa per il gioco è molto elevata, così tanto da spingere qualcuno a compiere dei gesti avventati per omaggiarlo.

Infine, sembra che un problema precedentemente riscontrato in Dark Souls sia presente anche nel nuovo gioco di FromSoftware, dunque attenzione ai vostri dati sensibili.