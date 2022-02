Elden Ring, l’hype è altissimo: c’è chi se lo sta già tatuando addosso

Elden Ring è, senza troppi dubbi, uno dei videogiochi più attesi dell’anno e non solo dai fan di From Software.

Il nuovo progetto dei creatori di Dark Souls porta con sé un carico di aspettative altissimo, perché promette di essere il soulslike definitivo.

Abbiamo atteso a lungo Elden Ring, e dopo l’ultimo rinvio ora il soulslike è confermato: pochi giorni fa è entrato in fase Gold e non subirà più ritardi.

E di recente abbiamo scoperto che il gioco non farà soffrire ai giocatori dello “stress inutile”, una cosa che sta facendo discutere la community, quando non compie gesti forti come quello di cui parliamo oggi.

Non siamo di certo nuovi alle dimostrazioni di affetto dei fan nei confronti dei propri videogiochi preferiti, ma a volte la situazione sfugge meravigliosamente di mano.

Capita spesso che i giocatori vogliano tatuarsi qualcosa a tema con le loro opere preferite. Farlo con Elden Ring, che non è ancora uscito, è qualcosa di molto coraggioso.

Ma c’è chi non ne ha voluto sapere niente e, fidandosi della bontà dell’opera del team di Hidetaka Miyazaki, ha deciso di imprimersi sulla pelle la prossima fatica di From Software.

Con un tatuaggio che, francamente, è impressionante da quanto è bello. Lo potete vedere qui sotto:

Il tatuaggio riproduce Malenia, uno dei personaggi di Elden Ring, che ricopre tutto l’avambraccio di questo fan sfegatato di From Software.

Personaggio il cui ruolo è ancora sconosciuto. Potrebbe essere un’alleato come un’antagonista ma questo al nostro fan non importa: l’importante è dimostrare affetto per il titolo.

Se siete in hype non c’è bisogno di farvi un tatuaggio: a questo indirizzo trovare ben 45 minuti di presentazione interamente dedicata al nuovo soulslike, con tanti dettagli inediti.

Per quando comincerete a giocare, invece, qui trovate alcuni consigli di Miyazaki stesso, come la migliore classe da prendere per i principianti.