Elden Ring punta sulla libertà di approccio: scopriamo altre due classi

Questo è il mese di Elden Ring, il periodo dell’anno più atteso dai milioni di fan in tutto il mondo che non vedevano letteralmente l’ora di mettere le mani sul nuovo gioco di FromSoftware.

Il progetto dei creatori di Dark Souls sembra configurarsi come la piena maturazione del genere, il soulslike definitivo che porterà a compimento il processo evolutivo iniziato con Demon’s Souls.

Ovviamente l’hype è alle stelle, talmente tanto che qualcuno tra i tanti fan irriducibili del genere ha deciso di omaggiare Elden Ring addirittura con un tatuaggio vero e proprio.

La nuova opera, che ovviamente porta la firma di Miyazaki, presenterà numerose novità a partire dall’open world, caratteristica completamente inedita per la serie.

Tra le novità rimangono però molti punti fissi, intramontabili per i souls, ad esempio la decisione iniziale della classe del nostro personaggio.

Fino ad adesso le classi che ci sono state presentate sono Combattente, Lupo Sanguinario, Cavaliere incantato, Profeta, Campione e Miserabile – quest’ultima tra l’altro è stata anche protagonista di alcune affermazioni dello stesso director che ne sconsiglia la scelta ai neofiti del genere.

Adesso però, tramite un tweet ufficiale, Bandai Namco e FromSoftware hanno rivelato l’esistenza di altre due classi: il Vagabondo e l’Eroe.

VAGABOND: A knight exiled from their homeland to wander. A solid, armor-clad origin. HERO: A stalwart hero, at home with a battleaxe, descended from a badlands chieftain. Pre-Order #ELDENRING: https://t.co/PTkxSAMqvh pic.twitter.com/5Pu4qgXzD9 — ELDEN RING (@ELDENRING) February 4, 2022

Il Vagabondo è piuttosto simile al Cavaliere data la sua armatura e il suo spadone, e rappresenta un misterioso personaggio che è stato esiliato dalla propria terra natia. Sicuramente si tratta di una scelta assennata e ben bilanciata per chi vuole cominciare una run senza troppe difficoltà ulteriori.

L’Eroe invece è un personaggio meno equipaggiato in quanto ad armatura rispetto al Vagabondo, ed è discendente di un capotribù che utilizza un’ascia da battaglia come sua arma principale.

Non ci vorrà molto per saperne di più circa le specifiche delle varie classi di Elden Ring, anche perché ricordiamo che il gioco è entrato in fase Gold e non lascia sospettare alcun tipo di rinvio.