Un nuovo gioco di Star Wars è già in lavorazione!

Dati i natali a Star Wars: Squadrons qualche settimana fa, EA Motive è già impegnata a guardare al futuro – e nel futuro c’è ancora una volta la saga di Guerre Stellari. A svelarlo è un annuncio di lavoro pubblicato dalla software house, che si dice in cerca di talenti per il suo prossimo progetto.

Leggiamo che il misterioso progetto in questione è «un nuovo gioco action di Star Wars», al quale il team «sta già lavorando.» La posizione aperta è quella di sviluppatore di software che lavorerebbe a Montreal, che sarà coinvolto non solo nel nuovo gioco (al quale si dedicherà da solo), ma anche in una futura nuova IP misteriosa.

Star Wars Squadrons è incentrato sull'esperienza di combattimento in volo

Direttamente dall’annuncio di EA Motive:

Il team sta iniziando subito a dedicarsi a un nuovo gioco action di Star Wars e costruirà anche una nuova proprietà intellettuale originale.

Rimaniamo ora in attesa di cosa potrebbe trattarsi. Di recente i fan del franchise hanno anche visto l’arrivo di Star Wars Jedi: Fallen Order che, più o meno un anno fa, ha visto Respawn Entertainment confezionare un’avventura assolutamente valida che rientra nel canon della saga.

Il prossimo gioco di EA Motive seguirà quella traccia o si manterrà vicino a quanto visto di recente nel suo Star Wars Squadrons? Attendiamo di scoprirlo e riferirvelo sulle nostre pagine.