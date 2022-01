The Witcher ora ha una mappa interattiva dettagliatissima (ed è spettacolare)

La serie di videogiochi di The Witcher, firmati dalla software house polacca CD Projekt Red, è sicuramente un delle più apprezzate dell’intero panorama degli RPG open world.

Il capitolo che ha consacrato definitivamente le opere di CDPR è, senza timore di smentita, Wild Hunt, la terza iterazione della saga videoludica.

La popolarità raggiunta grazie a The Witcher 3 è stata tale non soltanto da rilanciare il materiale originale composto dai libri di Sapkowski, ma anche da incentivare la produzione di una serie Netflix dedicata alle avventure nel Continente dello Strigo Geralt di Rivia.

Una delle mancanze spesso notata dai lettori dei romanzi originali è proprio l’assenza di una mappa che dia i giusti riferimenti, una vera e propria manna dal cielo per orientarsi nel vasto mondo di The Witcher.

Come sappiamo a questo problema hanno tentato di porre rimedio gli stessi videogiochi della serie: nel terzo capitolo abbiamo una mappa decisamente dettagliata che ci permette di capire il posizionamento delle città e dei luoghi principali dove si svolge la storia.

Adesso però alcuni studenti dell’Università di Varsavia hanno deciso di alzare l’asticella e hanno realizzato una mappa del Continente interattiva che è assolutamente invidiabile in quanto a dettagli e precisione.

Ever wondered how far it is from Beauclair to Novigrad or where exactly is Vengerberg? Check out this map of the world of The Witcher prepared by students of Warsaw University! ️

High res: https://t.co/VmO22mned6 pic.twitter.com/XHAdYMhw1d

— The Witcher (@witchergame) January 20, 2022