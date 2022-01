The Witcher 3, Geralt ha ora l’aspetto di Henry Cavill nella Stagione 2

The Witcher è diventato col tempo un brand che non ha certo bisogno di presentazioni, sia per l’ottima saga di CD Project RED (specie l’acclamato The Witcher 3 Wild Hunt) che per la serie Netflix dedicata alla storia originale.

Senza contare che il franchise è diventato anche un gioco di ruolo cartaceo, in grado di rievocare le atmosfere delle opere di Andrew Sapkowski e i videogiochi omonimi.

E se la serie Netflix è entrata nelle classifiche più importanti, i giocatori della saga videoludica hanno sempre rimarcato alcune differenza tra il Geralt di Henry Cavill e lo Strigo visto su console e PC.

Ora, in attesa di scoprirne di più sulla Stagione 3 dello show live action, qualcuno ha creato una mod realmente sorprendente che metterà d’accordo tutti.

I giocatori che desiderano vedere Henry Cavill nel gioco, sappiano infatti che l’armatura di pelle imbottita vista nella Stagione 2 della serie Netflix può ora essere equipaggiata, il tutto assieme alla camicia di tela nera che Geralt ha indossato per la maggior parte della prima stagione.

Il modder che ha creato questa mod è lo stesso che è stato in grado di donare a Geralt l’aspetto di Cavill, oltre a Ciri come Freya Allan, e Yennefer ad Anya Chalotra, come riportato anche da Game Rant.

Tutto questo permette a qualsiasi fan della serie Netflix di ricreare nel gioco quanto più possibile l’universo di The Witcher visto sul piccolo schermo.

Ricordiamo in ogni caso che in questa seconda stagione gli autori hanno voluto anche dare ascolto ai fan, per quanto riguarda i dettagli dell’aspetto specifico di un personaggio.

Ma non solo: se volete sapere quello che pensiamo sulla Stagione 2 di The Witcher vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

Infine, non dimenticate che è in arrivo anche il prequel live action The Witcher Blood Origin, il quale promette di essere davvero molto interessante.