Un nuovo Fire Emblem potrebbe uscire molto presto, secondo una insider

La saga di Fire Emblem ha vissuto una impennata di consensi e vendite notevoli negli ultimi anni, grazie ad una serie di videogiochi di grande successo.

Tra gli ultimi c’è senz’altro Three Houses, su Nintendo Switch ovviamente, l’episodio che più di tutti ha saputo stregare vecchi e nuovi fan della saga di strategici.

Titolo che ha ispirato anche uno spin-off, ovvero il musou Three Hopes di cui vi abbiamo parlato recentemente, e che punta a ritornare nel Fodlan esplorando luoghi e personaggi.

Fire Emblem è uno di quei franchise su cui Nintendo sta puntando molto ultimamente, con iniziative di vario tipo tra cui i remake di vecchi episodi della saga.

Con i rumor sempre più insistenti dell’arrivo di un nuovo Nintendo Direct arrivano gli altrettanti rumor, dei soliti insider, riguardo videogiochi e progetti in arrivo da quel di Kyoto.

Stavolta a parlare è la ben informata Emily Rogers, tramite VGC, che spesso ha diffuso voci dall’ecosistema di Nintendo che poi si sono rivelate veritiere.

Secondo l’insider, Nintendo avrebbe in serbo un nuovo Fire Emblem, mai annunciato finora, pronto addirittura da più di un anno.

Un titolo pensato per celebrare in origine il 30° anniversario della serie, caduto nel 2020, ma che non è stato più pubblicato per motivazioni non meglio definite.

Questo ipotetico Fire Emblem sarebbe una collaborazione tra Intelligent Systems, Koei Tecmo e Gust (una divisione di Koei Tecmo), con una grafica nettamente migliore di quella di Three Houses.

Secondo quanto emerso dalle informazioni della Rogers, il gioco avrebbe anche una funzione chiamata “Emblemi”, che permetterebbe di evocare personaggi di vecchi episodi di Fire Emblem. Una feature che ben si sposa con lo scopo originale di celebrare il 30° anniversario della saga.

A questo punto non possiamo che aspettare di sapere qualcosa da Nintendo che, magari nel vociferato prossimo Direct, potrà mostrare davvero questo videogioco.

E chissà che non sia anche l’occasione per Metroid Prime 4, che è stato annunciato ormai ben cinque anni fa.