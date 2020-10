Un gioco è stato rinviato già due volte a causa di Cyberpunk 2077

Nei giorni scorsi abbiamo riportato di come la prossima espansione di Path of Exile sia stata rinviata per non scontrarsi a dicembre con Cyberpunk 2077.

Lo shooter RPG di CD Projekt RED costituisce un titolo con cui nessuno vuole confrontarsi, dal momento che ruberà le attenzioni dei giocatori per un lungo periodo.

Il caso di Everspace 2 è però davvero singolare, dal momento che è stato rinviato ben due volte per evitare concomitanze con Cyberpunk 2077.

Il simulatore di battaglie spaziali era inizialmente in programma per settembre sotto forma di early access e, saputo dello slittamento da aprile a quel mese del gioco di ruolo dei creatori di The Witcher 3, si era spostato a dicembre per fare spazio.

Ora che Cyberpunk 2077 si è spostato anch’esso a dicembre, Everspace 2 ha deciso ancora una volta di liberare la strada, optando per la finestra di lancio di gennaio.

«Sfortunatamente, questo è un colpo importante per ogni altro gioco che fosse programmato per quella settimana», ha spiegato Michael Schade, CEO e co-founder di Rockfish Games, offrendo la sua comprensione a CD Projekt RED per le difficoltà incontrate sulle console current-gen.

«Sappiamo dalla nostra community che c’è una sovrapposizione dei pubblici tra i due titoli, quindi abbiamo deciso di lasciare la strada e rinviare la nostra uscita a gennaio».

«Siamo consapevoli che i fan di Everspace 2 saranno scontenti ma competere con quello che è indubbiamente il gioco più atteso nella storia semplicemente non è una buona idea», ha aggiunto Schade.

La buona notizia, almeno, è che chiavi per una closed beta saranno forniti a tutti i backer su Kickstarter a partire dal 2 novembre.