La causa del rinvio di Cyberpunk 2077 sono le versioni current-gen

La giornata di ieri è stata senza dubbio funestata da una notizia che ha lasciato di sasso i giocatori di tutto il mondo: Cyberpunk 2077 è stato nuovamente rinviato.

Il gioco CD Projekt RED è ora atteso per il prossimo 10 dicembre di quest’anno, un ritardo che ha deluso un gran numero di giocatori, nonostante le motivazioni siano state esposte a dovere nel post ufficiale pubblicato via social dal team di sviluppo polacco.

Un'immagine di Cyberpunk 2077.

A quanto pare, però, sembra che il gioco sia stato nuovamente rinviato per “colpa” della versione prevista su PS4 e Xbox One, vale a dire le console di attuale generazione.

A darne conferma ufficiosa troviamo il CEO Adam Kicinski, il membro del board e CFO Piotr Nielubowicz e il membro del board e SVP Business Development Michal Nowakowski, via PPA. Ecco, poco sotto, la dichiarazione al riguardo:

La situazione è differente. Il gioco è completo su PC e funziona bene sulle console di nuova generazione. La compagnia sta ultimando il processo di sviluppo per le console current-gen.

Da quello che leggiamo, quindi, l’ennesimo posticipo sarebbe strettamente legato a problematiche circa lo sviluppo su PlayStation 4 e Xbox One. Una situazione, questa, sicuramente non aiutata da un’emergenza sanitaria che ha portato a un nuovo lockdown in Polonia, con conseguente smart working e tutto ciò che ne consegue.

Suggestivo, non trovate?

Avete già letto anche che il presentatore Geoff Keighley ha purtroppo confermato che Cyberpunk 2077 non concorrerà ai prossimi The Game Awards 2020? E che il lead game designer Andrzej Zawadzki ha reso noto che varie minacce di morte sono arrivate software house polacca dopo l’annuncio del rinvio del gioco?

Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020, mentre ora è previsto per il 10 dicembre. Il titolo è atteso anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X del titolo CD Projekt RED arriveranno nel 2021.