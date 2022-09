Un genio del crimine ha rubato delle carte Pokémon, per poi rivenderle alla vittima

Le carte Pokémon sono sempre state un oggetto da collezione ma negli ultimi anni, complice anche la pandemia, c’è stata una nuova Pokémon-mania.

Le carte da collezione delle creature tascabili, che trovate su Amazon, sono diventate degli oggetti in grado di scatenare un vero furore.

Talmente tanto che anche loro stanno rischiando di finire vittima della famigerata crisi delle scorte, anche se The Pokémon Company sta correndo ai ripari.

Effetto del grande interesse globale da parte delle persone, a volte esagerato, come chi ha inscenato una rapina alla GTA per ottenere le carte più rare delle ultime espansioni.

La storia di oggi che riguarda le carte Pokémon non è assolutamente meno surreale di quelle degli ultimi mesi, e ancora una volta riguarda una rapina.

Come racconta Kotaku, un uomo di Washington ha rubato moltissime carte Pokémon e di Magic: The Gathering… per poi cercare di rivenderle allo stesso negozio.

Questo genio del crimine ha rubato qualcosa come 20mila dollari, in valore di carte, ad un negozio specializzato della contea di Whatcom.

Il fan dei giochi di carte collezionabili ha sfondato la porta a vetri del negozio, per poi entrare velocemente e rubare tutto quello che è riuscito ad arraffare in breve tempo.

Poteva andare tutto bene, per il ladro, se non fosse per il tentativo di rivendere quelle stesse carte a distanza di meno di un mese dalla rapina.

Il personale del negozio ha ovviamente riconosciuto l’uomo, ed ha dichiarato che l’uomo si è dimostrato bellicoso dopo essere stato identificato come il ladro del mese precedente.

Successivamente è stato dato in consegna alle forze dell’ordine, e al momento è accusato di furto con scasso di secondo grado, furto di primo grado, possesso di secondo grado di proprietà rubate, traffico di primo grado.

La richiesta di carte è così alta che non potevano non mancare le carte contraffatte, che dalla Cina sono arrivate in quantità industriali.

A proposito di storie strane dei negozi, un GameStop ha ricevuto una PlayStation 4 Pro decisamente particolare… e strana.