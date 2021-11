In Cina sono state sequestrate 8 tonnellate di… carte Pokémon contraffatte?!

Il successo e la popolarità della carte Pokémon sono aumentati a dismisura negli ultimi anni.

La spinta determinante per il mercato in questione è sicuramente stata quella di numerosi content creator online che hanno cominciato ad aprire pacchetti di carte sul web e mostrare a tutti le loro collezioni alle volte davvero ragguardevoli (e dal grandissimo valore).

Lo straordinario successo delle carte dedicate ai Pokémon ha attirato anche l’attenzione di furbi rivenditori, i quali non hanno perso tempo a intavolare delle vere e proprie truffe.

La testata giornalistica cinese Yicai Global ha postato un video su Twitter in cui è possibile notare una grossissima quantità di scatole contenenti carte Pokémon contraffatte, che sono state prontamente fermate dalle autorità all’aeroporto di Shanghai Pudong.

Il video, che trovate qui sotto, mostra proprio queste pile di scatole imballate su dei pallet, a un certo punto un agente di polizia ne prende una mostrandone il contenuto. Si tratta proprio di scatole contenenti le suddette carte di Pokémon Spada e Scudo in una versione in lingua spagnola, lasciando presagire che sarebbero state destinate al mercato dei Paesi dell’America Latina o indirizzate direttamente alla Spagna.

Twenty boxes of counterfeit #Pokemon #Pikachu game cards weighing over 7.6 tons were intercepted at Shanghai's Pudong Airport by customs officials yesterday. Bound for the Netherlands from a company in Qingdao province, it is one of the biggest fake #IP hauls in recent years. pic.twitter.com/zM2y6BiTIt

— Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) November 23, 2021