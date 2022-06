Un eroe di Final Fantasy XVI è già un mito, e ha un nome (sì, è un cane)

Final Fantasy XVI ha un doppio compito, ossia quello di proporre un episodio principale della saga di JRPG dopo tanto tempo, oltre a quello di non deludere i fan storici della serie Square Enix.

Dopo il tanto discusso quindicesimo capitolo, che trovate su Amazon a ottimo prezzo, il franchise ha infatti senza dubbio bisogno di una ventata di aria fresca.

Dopo aver finalmente scoperto la data di uscita di Final Fantasy XVI, è ora il turno di altre informazioni sui personaggi del gioco, inclusi gli eroi.

Ora, dopo che il producer Naoki Yoshida ha messo in piedi un team di sviluppo davvero al top per lavorare al titolo, i fan è meglio che si preparino a fare la conoscenza di un eroe a quattro zampe davvero molto particolare.

Ricordate il simpatico cane presente nel trailer di debutto di Final Fantasy XVI che introduceva Clive e Joshua? Ebbene ora ha un nome, ed è Torgal, come riportato anche da PSU.

Ma non solo: il simpatico quadrupede potrebbe essere utilizzato come membro del party nel prossimo JRPG di casa Square.

Parlando con IGN, Yoshida ha detto la sua sull’adorabile cagnolino, che ha attirato l’attenzione dei fan tanto quanto il resto del cast, forse anche di più.

Nonostante sia più un lupo che un cane in senso stretto, Torgal avrà sicuramente un ruolo piuttosto incisivo all’interno dell’avventura.

So the cute dog’s name in FF16 is Torgal!

A quick Google search of the etymology shows a possible Nordic meaning, with “tor” meaning “Thor,” God of Thunder, and “gal” meaning “protector.”

Put together, it can potentially mean “under the protection of the God of Thunder.” ⚡️⚡️ pic.twitter.com/nJD0jimyLu

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) June 23, 2022