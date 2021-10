Un classico Ubisoft sparirà dalla prossima settimana (per sempre)

Secondo un post ufficiale apparso sul blog di Ubisoft, l’originale Rocksmith sarà cancellato dall’elenco dei giochi all’inizio della prossima settimana, rendendolo quindi non più disponibile all’acquisto.

Non sarà quindi più possibile acquistare il gioco dal publisher di Assassin’s Creed sia da Steam che da Xbox Marketplace e PlayStation Store.

Questa notizia arriva poco dopo l’annuncio di Ubisoft circa la possibilità di provare gratis una novità in anteprima (ma solo per 24 ore).

Senza contare che un’altra storica IP del publisher d’oltralpe sarebbe in procinto di tornare con un gameplay diverso da quello al quale il franchise ci ha abituato negli anni.

L’annuncio dell’eliminazione di Rocksmith avviene a breve distanza dalla conferma del ritardo del nuovo servizio chiamato Rocksmith+, previsto ora genericamente nel corso del 2022.

Inizialmente rilasciato nel 2011, l’originale Rocksmith non è solo un videogioco musicale, visto che ha di fatto insegnato alle persone a suonare la chitarra e il basso utilizzando gli strumenti reali.

Un’alternativa un bel po’ differente rispetto a giochi come Rock Band e Guitar Hero: chi vuole metterci sopra le mani, prima che sia troppo tardi, sappia che potrà acquistare Rocksmith entro e non oltre il 17 ottobre prossimo.

Poco sotto, la comunicazione ufficiale del publisher (via GameInformer):

A partire dal 17 ottobre 2021, Rocksmith (uscito nel 2011) non sarà più disponibile per l’acquisto su nessuna vetrina digitale. Poco dopo, anche i DLC inizieranno ad essere rimossi.

I DLC sopra menzionati (e tutti i pacchetti di canzoni) abbandoneranno gli store a partire da novembre, sebbene manchi ancora una data precisa.

Poco sotto, le canzoni che saranno eliminate il mese prossimo (il DLC per Xbox 360 sarà eliminato prima, il 17 ottobre):

Lynyrd Skynyrd – “Free Bird”

Radiohead – “Bodysnatchers”

The Black Keys – “Tighten Up”

Boston – “More Than a Feeling”

Deep Purple – “Smoke on the Water”

The Allman Brothers Band – “Jessica”

T. Rex – “20th Century Boy”

Three Days Grace – “I Hate Everything About You”

Vampire Weekend – “Cousins”

