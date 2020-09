Microsoft Flight Simulator non sfigurerà su Xbox One, stando agli sviluppatori

La recente pubblicazione di Microsoft Flight Simulator, nonostante il titolo appartenga ad un genere di nicchia, ha catturato sicuramente l’attenzione di critica e pubblico grazie alla sua realizzazione tecnica davvero sublime al limite del foto realismo. Recentemente, vi abbiamo anche riportato che il titolo ha avuto il più grande lancio di sempre su Xbox Game Pass per PC, registrando oltre un milione di giocatori sino ad ora.

Tuttavia, per godere di una qualità grafica di alto livello è necessario possedere una configurazione dotata di hardware all’avanguardia e questo ha portato diversi utenti ad essere alquanto dubbiosi sul risultato che sarà possibile ottenere su Xbox One. Inoltre, l’utilizzo del controller al posto della tastiera potrebbe portare ad alcuni problemi, dato il numero limitato di tasti a disposizione.

Ad ogni modo, Jorg Heumann, persona a capo del progetto, in una recente intervista rilasciata ai colleghi di GamingBolt ha affermato:

Siamo molto fiduciosi che il simulatore sarà altrettanto sorprendente su Xbox come lo è su PC. Per quanto riguarda il controller, il nostro intento è quello di offrire un’ottima esperienza utilizzando tutti i controlli che già possedete, in modo che possiate godervi l’esperienza con un gamepad, un mouse e una tastiera. Condivideremo altre informazioni sulla versione Xbox del simulatore non appena ci avvicineremo alla sua uscita.