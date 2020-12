Kratos arriva anche su Xbox, PC e Switch… ma su Fortnite

Fortnite è sicuramente uno di quei giochi che o lo si ama o lo si odia. Divenuto col tempo un vero fenomeno di massa senza precedenti, il titolo Epic Games è senza dubbio il battle royale più famosi di sempre.

Diverse volte abbiamo visto l’ingresso in scena di skin ed eventi basati su saghe di successo (tra cui spiccano Star Wars e Marvel, in primis), sebbene ora sarebbe in arrivo qualcuno di molto speciale.

Una skin di Kratos sarebbe infatti in dirittura d’arrivo, tanto che sarebbe trapelata una prima immagine del protagonista dell’acclamata saga di God of War.

Il Dio della Guerra (nella sua versione barbuta vista nel reboot del 2018) arriverà come parte della Stagione 5 di Fortnite per il Capitolo 2 del gioco, che riunirà marchi e personaggi di tutti i franchise, incluso The Mandalorian (la serie Disney+ dedicata a Star Wars).

Così facendo, Kratos apparirà – di fatto – su Xbox, PC e Nintendo Switch per la prima volta in assoluto (la skin sarà presumibilmente disponibile su tutte piattaforme).

Chissà se oltre al Dio della Guerra in Fortnite ci sarà presto spazio anche per suo figlio Atreus (noi scommettiamo proprio di sì). Staremo a vedere se ciò basterà come incentivo verso tutti coloro che da sempre snobbano il battle royale conosciuto in tutto il mondo.

Fortnite è disponibile da diversi mesi per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, sparendo però da da AppStore e Google PlayStore dopo alcune recenti vicissitudini con Apple e non solo. God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il sequel, atteso nel 2021, porterà Kratos e figlio a misurarsi con l’avvento del Ragnarok.