Un amato franchise EA era diventato una serie TV, ma è stata cancellata

Need for Speed, l’amata IP automobilistica di Electronic Arts, pare che dovesse diventare una serie TV che avrebbe seguito le scie del successo ottenuto dal franchise cinematografico Fast & Furious.

Purtroppo, pare proprio che l’adattamento televisivo di Need for Speed sia stato cancellato e non vedrà mai la luce: a rivelarlo è stato Craig Lieberman, ex consulente di Fast & Furious che ha collaborato anche su Need for Speed Underground.

Come riportato da GamesRadar+, la serie TV avrebbe dovuto trarre ispirazione proprio da Underground, riprendendo in maniera quasi identica molti elementi dal popolare videogioco.

Lo show non si sarebbe infatti solo concentrato sulla personalizzazione del veicolo da parte dei partecipanti, ma ci sarebbero state a tutti gli effetti anche corse con sfide tratte proprio dal titolo videoludico.

Secondo quanto ha rivelato Lieberman nel suo ultimo video, EA aveva adorato la sua proposta, preparando anche un budget di 6.4 milioni di dollari per iniziarne i lavori: considerando che stiamo parlando dei primi anni 2000, si sarebbe trattato di uno degli show più costosi per il suo genere.

Purtroppo, alla fine il progetto fu destinato a fermarsi: in quel periodo si stavano infatti moltiplicando a dismisura gli show a tema automobilistico, rendendo dunque difficile riuscire a conquistarsi uno spazio che giustificasse l’investimento.

Considerando l’enorme budget a disposizione, alla fine fu deciso che non valeva la pena di rischiare in quello che avrebbe potuto essere un fallimento, cancellando definitivamente la serie TV di Need for Speed.

Di seguito potete trovare il video pubblicato da Craig Lieberman nel suo canale YouTube, dove spiega tutti i dettagli di questo interessante retroscena:

Anche se la serie televisiva non si è potuta realizzare, Electronic Arts sta preparando il grande ritorno di Need for Speed per la next-gen, che però come prevedibile ha saltato il 2021.

In un video leak è però possibile osservare i primi dettagli del gameplay, che richiamerà molto quello amato nei classici capitoli del franchise.

Nel frattempo, è comunque possibile godersi la versione Remastered di Need for Speed Hot Pursuit: se siete curiosi di scoprirne di più, potete consultare la nostra recensione.