Un altro Mario Kart si è aggiornato oggi, dopo ben 10 anni

Quello di Mario Kart è un franchise immortale e, oggi, abbiamo un altro esempio per definirlo in questo modo.

Non tanto per il clamoroso ottavo capitolo, uscito anche su Nintendo Switch tramite Amazon, che continua a vendere tantissimi a tanti anni dal lancio.

Il titolo è infatti stabilmente in cima alla top 10 dei videogiochi più venduti della console ibrida, da quando è uscita.

E mentre Mario Kart 8 Deluxe si è aggiornato ancora con i nuovi percorsi che sono all’interno del Pacchetto Percorsi Aggiuntivi, c’è un altro titolo della saga che si aggiorna in queste ore.

Si tratta di Mario Kart 7 che, con una certa sorpresa, dopo 10 anni si aggiorna con dei nuovi contenuti (come riporta Gamespot).

Il titolo per Nintendo 3DS si è infatti aggiornato nella serata del 13 dicembre 2022, dopo essere stato lanciato nel 2011.

L’aggiornamento è piuttosto vago su quali modifiche siano state effettivamente apportate. L’unica indicazione certa è che “diversi problemi sono stati risolti per migliorare l’esperienza di gioco”, come viene menzionato nella patchnote.

Alcuni sostengono che l’aggiornamento abbia risolto un exploit di sicurezza, che potrebbe essere lo stesso applicato anche a giochi come ARMS, Super Mario Maker 2 e Animal Crossing: New Horizons.

Insomma, se stavate ancora giocando Mario Kart 7 per qualsiasi motivo ora sapete che la vostra esperienza di gioco è anche migliorata.

Il settimo capitolo fu importantissimo, perché molte delle idee di game design aggiunte sono state poi mantenute successivamente.

Un episodio importante anche per aver aperto ulteriormente le porte della community online a Mario Kart, anche grazie alla grande popolarità di Nintendo 3DS.

Se volete, invece, il vostro Mario Kart personale ma non avete una Switch, forse siete ancora in tempo per avere un gioco simile e anche gratis.

Oppure, per celebrare il vostro amore per il franchise, vi potete mettere al polso un cronografo straordinario a tema.