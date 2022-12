Mario Kart 8 Deluxe si aggiorna con tanti contenuti: ecco cosa cambia

Mario Kart 8 Deluxe è, come noto, il videogioco più venduto per Nintendo Switch, tanto che ora ha ricevuto un nuovo e importante aggiornamento.

Il racing arcade, disponibile sulla piattaforma ibrida della Grande N (che trovate anche su Amazon) ha infatti ancora molto da dire, nonostante gli anni sul groppone.

Già a marzo di quest’anno, infatti, il gioco si era aggiornato con la prima tornata di nuovi tracciati, presenti all’interno del nuovo Pass Percorsi Aggiuntivi.

Ora, come riportato anche da Nintendo Everything, Mario Kart 8 Deluxe ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento che porta ora il gioco alla versione 2.2.0.

Nintendo non ha ancora condiviso le note della patch, sebbene il punto forte dell’aggiornamento di oggi è la terza ondata di tracciati già annunciata per il Booster Course Pass del gioco.

Sono state aggiunte due coppe con quattro piste ciascuna. La Coppa Rock contiene London Loop (Tour), Boo Lake (GBA), Rock Rock Mountain (3DS) e Maple Treeway (Wii).

La Coppa Moon è composta invece da Berlin Byways (Tour), Peach Gardens (DS), Merry Mountain (Tour) e Rainbow Road (3DS).

Altre tre ondate saranno disponibili per il Booster Course Pass nel corso del 2023. Tutti i giocatori possono scaricare ora il nuovo aggiornamento alla versione 2.2.0 di Mario Kart 8 Deluxe.

Il Booster Course Pass è disponibile per chi ha un abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, ma può essere acquistato anche separatamente.

