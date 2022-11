Tekken 8, arrivano buone notizia sulla data di uscita

A settembre, Sony e Bandai Namco hanno svelato un nuovo teaser trailer dell’atteso Tekken 8, nuova iterazione dello storio picchiaduro tridimensionale.

Il primo filmato ha mostrato uno scontro tra Jin Kazama e Kazuya Mishima ai lati di un vulcano, strizzando l’occhio allo stile originale dei vecchi episodi della saga (che trovate anche su Amazon).

Il teaser ha mostrato le potenzialità di un progetto molto interessante, grazie anche a un comparto grafico mosso dall’utilizzo del potente e performante Unreal Engine 5.

Ora, come riportato anche da Gaming Bolt, sono arrivate le prime e gradite conferme circa la data di uscita del gioco, la quale potrebbe non essere poi così lontana.

Il publisher Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Tekken 8 all’inizio di quest’anno, non fornendo però una finestra di lancio.

Detto questo, sembra che l’uscita del gioco sia però più vicina di quanto molti si aspettassero, almeno stando a una recente dichiarazione della società.

Nel corso della recente riunione trimestrale con gli investitori, alla domanda se ci fossero piani per nuove uscite importanti nel 2023, l’editore ha affermato che Tekken 8 potrebbe essere lanciato nell’anno fiscale 2023, che va da aprile 2023 a marzo 2024.

«Stiamo pianificando un gran numero di progetti», ha dichiarato Bandai Namco. «Anche Tekken 8 è in fase di sviluppo con l’obiettivo di lanciarlo nell’anno fiscale 2023 o più tardi».

Naturalmente, il fatto che l’azienda dica anche che il lancio potrebbe avvenire “più tardi” significa che non c’è alcuna garanzia che il gioco uscirà nel 2023, ma se non altro dimostra che il nuovo Tekken potrebbe davvero vedere la luce il prossimo anno, una possibilità davvero molto concreta. Speriamo di saperne di più tra non molto.

Potete ingannare l’attesa del prossimo capitolo della serie di picchiaduro con la recente serie TV animata di Netflix: Tekken Bloodline è infatti disponibile in streaming.

Ma non solo: tempo fa qualcuno ha deciso di pubblicare una video comparativa tra l’ottavo capitolo e il precedente Tekken 7.