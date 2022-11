Final Fantasy XVI, arrivano buone notizie per la data di lancio

Dopo una lunga attesa, sembra proprio che i preparativi per Final Fantasy XVI siano ormai quasi completi: potrebbe essere arrivato il momento di scoprire a breve quale sarà la data di lancio di uno dei giochi più attesi.

Il nuovo capitolo della celebre saga di Square Enix, tornata prepotentemente in auge dopo gli ultimi popolari capitoli (trovate FF VII Remake Intergrade in sconto su Amazon), ha rilasciato informazioni sempre con la giusta misura, dato che gli sviluppatori hanno sempre ammesso di volerlo mostrare per bene solo e soltanto a sviluppo quasi ultimato.

Un noto insider aveva già anticipato che l’annuncio ufficiale per la data d’uscita sarebbe arrivato l’8 dicembre, in occasione dei The Game Awards 2022: nelle ultime ore potrebbe essere arrivata un’ulteriore conferma importante in tal senso.

Gematsu segnala infatti che l’ente di valutazione brasiliano per i videogiochi ha già classificato con successo Final Fantasy XVI: come i fan ben sapranno, si tratta di una procedura importante che viene solitamente svolta soltanto quando i prodotti sono ormai quasi terminati e in dirittura d’arrivo.

La classificazione ufficiale valida in Brasile, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, ci segnala che il sedicesimo capitolo della saga non sarà consigliato ai giocatori con meno di 16 anni.

Una valutazione dunque in linea con le intenzioni di Square Enix, che ha sempre ammesso di voler realizzare il capitolo più adulto e maturo della saga e con temi decisamente inadatti a un pubblico giovane.

Final Fantasy XVI has been rated in Brazil: https://t.co/KlUEeEHRUK

Release date announcement and new trailer due out by the end of 2022: https://t.co/bs1NEUZ0jW

Pre-orders rumored to open on December 7 or 8: https://t.co/LVKvKgCuqj

Gematsu page: https://t.co/6NDqHHhJ5i pic.twitter.com/VSkiMxOdWX

— Gematsu (@gematsu) November 30, 2022