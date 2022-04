Ufficiale: Ubisoft svela Project Q, un nuovo battle arena (e non sarà come Fortnite)

Dopo i leak delle ultime ore Ubisoft ha confermato l’esistenza di Project Q, nuovo gioco multiplayer della software house d’oltralpe.

Il reveal di questa nuova esperienza della casa che ha dato i natali ad Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare su Amazon a ottimo prezzo) è avvenuto tramite la pagina ufficiale di Twitter con un messaggio ben specifico che ci dà uno sguardo su quello che sarà effettivamente il gioco.

Il post recita: «presentiamo il nome in codice “Project Q“, un battle arena a squadre che consente ai giocatori di essere in tutto e per tutto i veri protagonisti dell’esperienza! Il titolo è in fase di sviluppo iniziale e continueremo a testarlo».

By the way, this is not a Battle Royale. The game will feature a variety of PvP modes with one single goal in mind: FUN! — Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022

Il team ha poi sottolineato che Project Q non sarà affatto un battle royale in stile Fortnite, smentendo quindi le voci che avevano cominciato a diffondersi nelle ultime ore: «a proposito, questo non è un battle royale, il gioco presenterà numerose modalità PvP con un unico obiettivo in mente: divertimento!».

Ubisoft invita anche gli interessati a visitare l’apposita pagina, di cui trovate il link nel post qui sopra, per registrarsi alle fasi di testing multiplayer che avranno luogo prossimamente data la natura del titolo.

Nell’attesa di saperne di più su questo nuovo progetto, vi segnaliamo che su Xbox Game Pass stanno per arrivare, nei prossimi mesi, due giochi Ubisoft davvero imponenti, e uno di questi fa parte della storica saga di Assassin’s Creed.

Tra l’altro, la casa di sviluppo francese ha parlato del futuro degli open world, riconoscendo che il mercato non ha certo bisogno di mondi di gioco ancora più vasti.

Per concludere, Assassin’s Creed Valhalla ha da poco ricevuto un corposo aggiornamento che introduce numerose correzioni e miglioramenti all’esperienza di gioco nella sua totalità, se volete sapere di cosa si tratta trovate tutti i dettagli qui.