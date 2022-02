Ubisoft vi regala un nuovo gioco gratis per il fine settimana (ed è folle)

Ubisoft ha appena svelato una nuova gradita sorpresa per tutti i suoi fan: per tutto il fine settimana sarà possibile scaricare e giocare gratis con una delle sue ultime produzioni votate al multiplayer.

Stiamo parlando di Riders Republic, il videogioco fuori di testa dedicato agli appassionati degli sport invernali: per un periodo limitato avrete dunque la possibilità di buttarvi letteralmente in pista senza dover spendere un centesimo.

Il titolo si è rivelato da subito molto intrigante grazie a un gameplay ben studiato e molto divertente, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata, e fra pochi giorni avrete la possibilità di provarlo con mano.

Come riportato da GamesRadar+, la software house ha infatti ufficializzato il weekend gratuito di questo titolo sportivo, al quale sarà possibile accedere su Xbox e PlayStation.

Gli utenti che possiedono le console Sony avranno però a disposizione un ulteriore vantaggio, dato che su PlayStation è già stato reso disponibile da adesso il pre-load del gioco.

Il weekend gratuito sarà disponibile a partire da giovedì 10 fino a lunedì 14 febbraio: l’occasione è stata annunciata con un breve trailer, che vi riporteremo di seguito.

Get ready Riders to enter the Republic for FREE Feb 10th -14th for a Free Weekend on Xbox and PlayStation!

PlayStation players can pre-load NOW.

— Riders Republic (@RidersRepublic) February 8, 2022