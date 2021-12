GOG vi regala un nuovo gioco gratis: è un classico futuristico

In queste ore sta avendo luogo una nuova promozione di GOG.com, il popolare store di titoli su PC senza DRM di CD Projekt: per pochi giorni potrete fare vostro un gioco classico completamente gratis.

La casa di The Witcher non è nuova a promozioni dedicate agli utenti PC, seppur disponibili per poco tempo: si tratta dunque di un’occasione imperdibile per tutti i giocatori interessati a un nuovo titolo gratuito.

Per pochi giorni potrete infatti riscattare senza costi aggiuntivi Crime Cities, il classico action game a tema futuristico ideato da Techland, la software house oggi conosciuta soprattutto per il franchise Dying Light.

Crime Cities ci permetterà di affrontare un mondo in cui la legge e l’ordine sono stati rimpiazzati dal caos e il terrore, ma uno dei migliori umani dovrà affrontare la missione più cruciale della sua vita in uno dei pianeti più ostili dell’universo.

Si tratta di un gioco in grado di combinare sapientemente meccaniche sparatutto e un simulatore di guida per veicoli futuristici, che permetterà di esplorare un grande ambiente 3D.

Crime Cities consentirà ai giocatori di divertirsi con un gameplay tattico ma rapido, offrendo anche una storia complessa e oltre 100 missioni ramificate.

Per un breve periodo di tempo, potrete dunque fare questo gioco vostro senza dover spendere nemmeno un centesimo, a patto di possedere naturalmente un account su GOG.com.

Grab a free copy of ⚡️Crime Cities⚡️ at #GOG for limited time!

https://t.co/7XJADC4CZW

GOG is giving away free copies of Crime Cities! This free game promo is only available for a limited time so grab a free copy today and keep it in your account forever. pic.twitter.com/S5j7uaqkqD — Free Steam Games (@SteamGamesPC) December 3, 2021

Non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale e cliccare sul pulsante «Go to giveaway»: a quel punto sarete reindirizzati alla home page e dovrete cliccare su «Get it for free»

Se avrete eseguito la procedura correttamente, su GOG.com vi comparirà un messaggio dove sarà segnalato che Crime Cities sarà aggiunto a breve sul vostro account: in breve tempo sarete dunque in grado di scaricarlo sul vostro PC e iniziare a divertirvi.

Segnaliamo che la promozione sarà valida fino al 9 dicembre alle ore 17.00: consigliamo dunque di approfittare di questa grande offerta il prima possibile.

Nel caso siate alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, segnaliamo che solo per oggi potrete riscattare un gradevole puzzle game su Steam.

Inoltre, vi ricordiamo che sono già disponibili gli ultimi regali di Epic Games Store: la prossima settimana ci sarà un titolo che sta creando accese discussioni per gli iscritti a PS Plus.

Ma non sono gli unici titoli gratuiti disponibili: questo mese potete infatti scaricare 9 giochi gratis con Amazon Prime Gaming, con alcuni titoli molto importanti.