Ubisoft regala un nuovo gioco gratis per il weekend: è un grande sparatutto

Ubisoft ha deciso di mettere in omaggio per tutto il fine settimana uno sparatutto tattico molto popolare: per pochi giorni potrete dunque scaricarlo gratis e provarne tutti i contenuti senza costi aggiuntivi.

Stiamo parlando naturalmente di Rainbow Six Siege, il fenomeno multiplayer che consentirà a due squadre di affrontarsi strategicamente in spettacolari battaglie 5 vs 5.

Il titolo è stato incluso nei Free Play Days di Xbox per il fine settimana, ma grazie alla promozione di Ubisoft potrete giocarlo anche su PC, PlayStation e Stadia.

Il publisher ha inoltre rassicurato tutti gli utenti interessati che non ci saranno contenuti mancanti: tutte le mappe e le modalità potranno essere provate gratuitamente insieme ai propri amici per un periodo limitato.

La prova del gioco è già iniziata proprio in queste ore: significa che non dovrete fare altro che dirigervi sulla vostra piattaforma preferita (su PC si utilizzerà Ubisoft Connect) e iniziare il download gratuito del titolo.

Sul sito ufficiale della promozione potrete inoltre trovare un illustrativo video che spiegherà come funziona Rainbow Six Siege, oltre a illustrare nel dettaglio tutti i particolari del weekend gratuito accessibile da subito.

Rainbow Six Siege resterà disponibile gratuitamente fino alle ore 20.00 di lunedì 6 dicembre: ciò significa che per tutto il weekend potrete radunare i vostri amici e divertirvi senza dover spendere un centesimo.

Nel caso decideste invece di voler fare vostro il gioco per sempre, Ubisoft ha deciso di mettere in promozione il titolo con il 70% di sconto sugli store: questo vi consentirà anche di conservare tutti i progressi fatti durante la prova.

A proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare i nuovi regali di Epic Games Store: la prossima settimana ci sarà a sorpresa anche Godfall.

Anche su Xbox sono già disponibili i primi giochi gratis di Games With Gold, con due produzioni originali molto apprezzate dagli utenti.