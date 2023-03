Ubisoft vi offre un nuovo gioco gratis in prova su PS5 e Xbox Series X|S, fin dal day one

Il lancio di Anno 1800 Console Edition è ormai sempre più vicino: per preparare tutti i giocatori all’arrivo di questo amato strategico anche su PS5 e Xbox Series X|S, Ubisoft ha deciso di proporre un’iniziativa molto interessante.

Per tutta la prima settimana del lancio, tutti i giocatori saranno infatti in grado di provarlo gratis e senza alcun costo aggiuntivo, così da poter valutare se eventualmente procedere o meno all’acquisto del prodotto (potete prenotarlo su Amazon).

Un debutto sul mercato console che arriva dopo quasi 4 anni dal lancio su PC e che aveva sorpreso positivamente gli appassionati: il capitolo aveva infatti rappresentato un notevole passo avanti per la serie, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

La Console Edition di Anno 1800 sarà disponibile ufficialmente dal 16 marzo su PS5 e Xbox Series X|S: con un nuovo trailer ufficiale, gli sviluppatori hanno confermato che sarà possibile scaricarlo gratis in prova per i primi 7 giorni.

Come segnalato da Push Square, la prova gratuita permetterà di avere accesso al gioco completo dal 16 marzo — ovvero il day one stesso del titolo — fino al 23 marzo, senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Se la prova dovesse soddisfarvi e doveste decidere di acquistare il gioco completo, potrete poi naturalmente trasferire tutti i progressi ottenuti con l’edizione gratuita a tempo nella vostra copia di Anno 1800 Console Edition.

Ricordiamo che si tratta di una serie strategica molto profonda e che potrebbe non essere adatta a tutti i giocatori: l’iniziativa di Ubisoft è dunque innegabilmente davvero interessante, anche perché arriva proprio in concomitanza del giorno di lancio e non sembra aver deciso di implementare alcun limite di tempo interno, ad eccezione naturalmente della settimana in cui sarà disponibile.

L’ultimo capitolo aveva già trovato il consenso dei giocatori PC, diventando addirittura il capitolo con le vendite più veloci di sempre per la serie: vedremo se anche su console gli sviluppatori riusciranno a trovare gli stessi risultati, magari aiutati da questa prova gratuita.

Nonostante l’ultimo periodo non si sia rivelato particolarmente eccezionale per il publisher, Ubisoft sembra avere ancora tanti videogiochi in sviluppo da mostrare al grande pubblico, arrivando anche a confermare la propria presenza all’E3 2023. E chissà che non ci siano novità legate proprio a questo franchise in cantiere.