Ubisoft parteciperà all’E3 2023 (se si farà), per quelli a cui interessa ancora

Ubisoft parteciperà all’E3 2023, sempre se si farà. A questo punto, infatti, l’esito della fiera di Los Angeles non è affatto certo.

Il palco dell’Electronic Entertainment Expo, una volta ambitissimo dai più grandi produttori dei videogiochi più amati (molti dei quali potete trovare anche su Amazon), adesso è decisamente l’ombra di quello che era.

Di recente, infatti, sono arrivati voci delle defezioni totali di Nintendo, Sony e Microsoft, sebbene quest’ultima da anni partecipa in maniera esterna con l’evento al Microsoft Theatre.

Nonostante ciò l’E3 2023 è confermato, con tanto di date e prime informazioni sugli eventi. Almeno qualche ospite ci sarà, tra i big del settore.

Come riporta VGC, infatti, Ubisoft ha ufficializzato la sua presenza all’E3 2023, sempre se si farà.

In occasione dell’ultima conferenza relativa all’analisi degli utili, il CEO dell’azienda, Yves Guillemot, ha dichiarato:

«Se l’E3 si svolgerà, saremo lì e avremo molte cose da mostrare»

Quel “molte cose da mostrare” cozza terribilmente con quello che abbiamo appreso nelle ultime settimane da Ubisoft, che ha calato la mannaia su molti dei suoi franchise.

È strana anche l’allusione che il CEO di Ubisoft fa relativamente all’incertezza intorno all’E3. L’evento è stato confermato, come detto, e non è chiaro perché Yves Guillemot abbia usato queste parole.

Gli E3 Business Days si svolgeranno invece dal 13 al 15 giugno e saranno limitati ai membri del settore registrati per la creazione di reti, incontri e altro ancora. Ai media sarà inoltre consentito di toccare con mano i giochi in uscita in spazi dedicati, riservati agli addetti ai lavori.

Gli E3 Gamer Days – ossia la parte dell’evento aperta al pubblico – si svolgeranno infine il 15 e il 16 giugno in una sala separata dall’area legata all’industry.

Tra l’altro il nuovo organizzatore dell’E3, ReedPop, ha dichiarato di aver ricevuto “un enorme interesse” da molte delle “più grandi aziende del settore”, e si ritiene fiducioso che la line-up farà tornare interesse a tutto il mondo dei videogiochi.

Nel frattempo Ubisoft non molla il colpo e non si dimentica dei suoi titoli free to play, nonostante tutti gli altri se n’erano dimenticati.

E tra i titoli su cui ci saranno degli approfondimenti all’E3, eventualmente, c’è anche The Crew Motorfestche è stato annunciato di recente.