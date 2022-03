Gli NFT di Peter Molyneux non si fermano più: incassati 57 milioni di dollari

Continuano ad aver grande successo gli NFT di Legacy, il nuovo gioco di Peter Molyneux basato interamente sulla tecnologia blockchain e che ha già incassato cifre davvero impressionanti.

Il papà della serie Fable, disponibile su Xbox Game Pass Ultimate, sta infatti realizzando un progetto ambizioso che consente agli utenti di avere a disposizione un proprio terreno, dove poter in seguito aprire associazioni business blockchain: l’unico modo per partecipare è però quello di acquistare uno dei «Land NFT» disponibili.

Pur non essendo ancora disponibile sul mercato, sono stati moltissimi gli investitori e i fan pronti a scommettere su questo progetto, tanto che fino a pochi mesi fa il team di Peter Molyneux aveva già guadagnato 53 milioni di dollari.

Le promesse di far diventare ricchi i propri utenti hanno intrigato tantissimi fan, che non vogliono perdere l’opportunità di partecipare a quello che potrebbe essere, secondo loro, un progetto rivoluzionario e altamente remunerativo.

Al momento occorre però ricordare che Legacy è ancora in sviluppo, ma questo non ha fermato le incredibili vendite di NFT che sono andate avanti ottenendo incassi incredibili.

Come riportato da TweakTown, il titolo di 22cans è già riuscito a incassare ben 57 milioni di dollari grazie agli NFT: cifre sicuramente difficili da immaginare, considerato che il progetto è ancora in sviluppo e che non sono nemmeno totalmente chiari tutti i dettagli sul loro funzionamento.

A differenza dei precedenti giochi di Peter Molyneux, il progetto si basa sul concetto di «play-to-earn», ovvero quello di giocare per guadagnare, dopo aver però naturalmente acquistato uno degli NFT presenti nel gioco.

L’idea di poter però partecipare a quello che viene definito «il futuro» e, soprattutto, l’aspettativa di poter guadagnare soldi grazie alla blockchain sono stati incentivi sufficienti per moltissimi fan: non resta a questo punto che attendere e scoprire se le promesse di Legacy verranno mantenute, ma il progetto è già considerabile un grande successo.

Proprio gli incredibili guadagni stanno ormai spingendo sempre più compagnie verso l’adozione della blockchain: se siete curiosi di scoprirne di più, in un nostro speciale vi spieghiamo nel dettaglio tutto ciò che dovete sapere sugli NFT.

Tra le compagnie che stanno spingendo maggiormente il piede sull’acceleratore non possiamo non segnalare Ubisoft, che intende proseguire con gli NFT nonostante le proteste degli sviluppatori.

Sono però tantissime anche le compagnie che si sono dimostrate critiche di fronte alla tecnologia blockchain: tra le più severe segnaliamo PlatinumGames, secondo cui la blockchain non porta alcun vantaggio per gli utenti.