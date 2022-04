Il sito per i 35 anni di Metal Gear Solid ora vende degli NFT, ovviamente

I fan di Metal Gear Solid sono abituati alle brutte notizie, e se siete tra questi preparatevi a riceverne un’altra.

L’epopea di Solid Snake rimane comunque una serie di videogiochi leggendari, anche se non sapremo mai se, e come continuerà.

Mentre Konami sembra non voler fare nulla per ravvivare il suo franchise, anzi, pare che un nuovo capitolo sia stato addirittura cancellato.

Proprio ieri avevamo scoperto uno strano sito dedicato al 35esimo anniversario di Metal Gear Solid, che era misteriosamente criptico.

Il sito, che potete raggiungere a questo indirizzo, riportava un punto esclamativo e la scritta “35th”, fugando ogni dubbio sul tema di questo strano portale.

Ieri avevamo ipotizzato che potesse essere un pesce d’aprile di Konami, e sfortunatamente la nostra idea si è rivelata fondata. Ma non completamente.

Perché non solo è effettivamente un sito fasullo, che non ha niente a che fare con Metal Gear Solid, ma in questo momento è attivo e vende NFT.

Prima che vi scaldiate, però, sappiate che Konami non c’entra nulla. Anzi, l’azienda giapponese si è subito affrettata a dichiarare che non ha niente a che vedere con l’attività del sito, e che anzi indagherà per capire come agire al riguardo.

Questo perché il portale ora vende degli NFT dedicati a Konami ma che, appunto, con l’azienda giapponese non c’entrano nulla. Ecco come viene descritta l’attività dalle FAQ:

«Questa è una iniziativa per creare degli NFT artistici utilizzando scene in-game dei videogiochi Konami, e per consentire a noi fan di preservarle negli anni a venire.»

Niente novità sul film in arrivo, per esempio, che rimarrà ancora un progetto molto lontano di cui sapremo qualcosa in un futuro molto remoto.

E niente neanche sui remake a cui Konami sta lavorando, che coinvolgono Silent Hill ma anche uno dei Metal Gear Solid più amati.