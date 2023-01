The Crew Motorfest annunciato ufficialmente da Ubisoft: ecco i dettagli

Dopo uno strano commento di poche ore fa, Ubisoft ha annunciato ufficialmente The Crew Motorfest, nuova iterazione del franchise di racing game.

Un annuncio sicuramente inaspettato anche perché il secondo capitolo, che trovate su Amazon, non è stato esattamente un successo ed era difficile immaginare che Ubisoft potesse riprendere il franchise.

Considerato che le saghe che non funziona sono state messe quasi in vendita addirittura, dopo le ultime notizie sull’andamento dell’azienda.

E se il tweet singolare di ieri poteva sembrare un errore, adesso arriva la conferma dell’esistenza di The Crew Motorfest.

«La nuova uscita della serie The Crew, The Crew Motorfest, ti porta in un nuovo mondo aperto ispirato all’isola hawaiana di O’ahu.», esordisce Ubisoft nella descrizione del teaser trailer.



Filmato che, insieme alla pagina inserita nel sito ufficiale, ci dà l’idea di cosa possiamo aspettarci:

Sembra proprio che il titolo Ubisoft voglia sfidare Forza Horizon, perché il feeling energico e festoso ricorda molto quello del titolo di Playground:

«Prenota il tuo biglietto per questo festival automobilistico unico e preparati per celebrare il meglio del mondo delle automobili, con un varietà senza precedenti di modalità di gioco ed esperienze di guida immersive.»

The Crew Motorfest sembra voglia recuperare ovviamente l’identità del franchise, ma portandolo ad un nuovo livello con una dinamica da open world nelle Hawaii, dalla città di Honolulu fino alle pendici dei vulcani passando per le foreste.

Il titolo proporrà una serie di gare su misura, eventi a tema e altre sfide uniche, il tutto a partire dal 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Amazon Luna.

Che sia questo il titolo del rilancio di Ubisoft, che scamperà alla recente crisi (al contrario di altri giochi)?

A prescindere da cosa accadrà con The Crew Motorfest, ci sarà almeno il franchise di Far Cry a rinforzare le fila del publisher, con addirittura due capitoli.