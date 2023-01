Ubisoft, quali giochi si sono «salvati» dalla crisi? Ecco la lista

Sono settimane non troppo belle per Ubisoft, visto che la compagnia sta vivendo un periodo non troppo felice a causa di cancellazioni e crisi interne all’azienda.

Il publisher di Assassin’s Creed Valhalla (lo trovate anche su Amazon) ha infatti dovuto affrontare vendite non all’altezza delle aspettative, cosa questa che ha portato a rinvii e cancellazioni.

La casa d’oltralpe avrebbe del resto cercato anche un’acquisizione esterna, ricevendo però risposte assolutamente negative.

Anche il CEO Yves Guillemot ha di recente suggerito l’unico modo grazie al quale si potranno invertire le sorti dell’azienda. Ora, però, un leak avrebbe svelato tutti i giochi Ubisoft che si sarebbero «salvati», in uscita nel 2023 e nel 2024.

Come riportato da Insider-Gaming (via The Gamer) da poco sarebbe apparsa online la lista dei giochi in uscita per il prossimo anno fiscale (ossia nel periodo che va da aprile 2023 a marzo 2024), da parte del publisher.

Sono ben 11 i giochi che Ubisoft dovrebbe fare arrivare sugli scaffali dei negozi nel corso del prossimo anno e oltre, compresi titoli importanti come Avatar: Frontiers of Pandora e Assassin’s Creed Mirage.

Questi sono probabilmente i titoli più importanti che l’editore starebbe progettando di rilasciare in questo periodo. Poco sotto, la lista in questione:

The Division Heartland (Free to Play) – PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e Amazon Luna

– PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e Amazon Luna Avatar: Frontiers of Pandora – PlayStation 5, PC, and Xbox Series X|S, e Amazon Luna

– PlayStation 5, PC, and Xbox Series X|S, e Amazon Luna xDefiant (Free to Play) – PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e Amazon Luna

– PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e Amazon Luna Assassin’s Creed Mirage – PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e Amazon Luna

– PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, e Amazon Luna Skull & Bones – PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, e Amazon Luna

– PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S, e Amazon Luna Project Orland (The Crew) – piattaforme sconosciute

– piattaforme sconosciute Assassin’s Creed Nexus – Oculus 2

– Oculus 2 The Division Resurgence – Mobile

– Mobile Rainbow 6 Mobile – Mobile

– Mobile Assassin’s Creed Codenamed Jade – Mobile

– Mobile Assassin’s Creed Netflix Collaboration – Mobile

L’ennesimo posticipo di Skull and Bones ha sicuramente messo in difficoltà l’azienda d’oltralpe, sebbene a quanto pare il gioco rientra nella lista dei titoli in uscita nei prossimi mesi.

Insieme alle brutte notizie di questi giorni, tuttavia, Ubisoft vi offre anche un gioco gratis su PC, un grande classico e divertente (fatelo vostro al più presto).

Ricordiamo anche che solo pochi mesi fa Guillemot aveva deciso di fare un sacrificio e tagliare il suo salario, a dimostrazione di quanto tenga molto all’azienda.