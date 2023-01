E3 2023 si farà, ma forse Sony, Nintendo e Xbox neanche parteciperanno

L’E3 2023 avrebbe dovuto rappresentare la rinascita della celebre conferenza videoludica di Los Angeles, ma stando agli ultimi report potrebbe essere soltanto l’ultimo atto di un’agonia ormai in corso da diverso tempo.

Il palco dell’Electronic Entertainment Expo, una volta ambitissimo dai più grandi produttori dei videogiochi più amati (molti dei quali potete trovare anche su Amazon), adesso sembrerebbe non riuscire ad attirare più neanche l’interesse dei big del mercato.

Secondo un nuovo report di IGN.com, confermato poi dalle fonti di VGC, pare infatti che Sony, Nintendo e Xbox non saranno presenti sul palcoscenico della fiera videoludica più famosa al mondo.

Insomma, sebbene l’ESA avesse promesso «una settimana di rivelazioni titaniche di titoli AAA», se queste assenze fossero confermate in via ufficiale, sarebbe davvero difficile immaginare una fiera di successo e che possa attirare i giocatori.

Secondo l’ultimo report, pare che Sony e Nintendo abbiano deciso di ignorare del tutto l’E3 2023, al punto da non avere neanche una presenza minima sul palco del Los Angeles Convention Center.

Discorso diverso invece per Xbox, anche se la situazione appare comunque critica: Phil Spencer ha infatti promesso di supportare l’E3, ma questo dovrebbe accadere solo con un evento dedicato in concomitanza, senza avere comunque uno spazio sul palco.

Nel caso di Nintendo e Sony, entrambe le compagnie avrebbero in mente piani totalmente diversi e che non rispecchieranno necessariamente le priorità dell’E3 2023, che a questo punto dovrebbe affidarsi a sviluppatori di terze parti particolarmente influenti per ottenere la giusta rilevanza.

Il futuro della conferenza di Los Angeles appare dunque incredibilmente a rischio, se questo report fosse confermato in via ufficiale: ovviamente, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di un eventuale annuncio definitivo.

Se la notizia fosse però confermata, emergerebbe una forte domanda tra gli utenti: perché continuare a organizzarlo? La risposta è, apparentemente, molto semplice: le fiere sono importanti a livello economico… per chi le organizza.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli e conferme, vi ricordiamo che l’Electronic Entertainment Expo 2023 si svolgerà dal 13 al 16 giugno, con le ultime due giornate che saranno disponibili anche per il grande pubblico.