Watch Dogs Tokyo è il manga di Ubisoft di cui vorremmo un videogioco

Il franchise di Watch Dogs non gode di una buonissima salute, ma non per questo Ubisoft ha intenzione di abbandonare completamente il brand.

Legion, l’ultimo capitolo ambientato nella Londra post-Brexit (che potete recuperare su Amazon), aveva un setting e delle idee molto particolari, ma non abbastanza da fare presa sul pubblico.

Ubisoft l’ha infatti abbandonato del tutto, interrompendo ogni tipo di supporto e, probabilmente, mettendo in pausa il franchise per un tempo indefinito.

Non sono serviti neanche i DLC, tra cui quello che ha riportato l’amato Aiden Pearce protagonista del primo capitolo, all’interno della storia per ridare la scintilla al franchise.

Ma Ubisoft si lancia spesso in operazioni commerciali diverse, che recuperano i franchise più importanti della sfera videoludica.

E il prossimo di questi è proprio Watch Dogs, che verrà accompagnato da un nuovo manga ufficiale ambientato a Tokyo.

Come riporta ComicBook, Watch Dogs Tokyo sarà un manga esclusivamente online, che si potrà leggere solo attraverso le piattaforme di distribuzione digitale.

La serie manga verrà pubblicata a partire da domani, 12 aprile, con il primo capitolo. Gli autori sono Shirato Seiichi e Kamo Syuhei (Gansta: Cursed), rispettivamente alla sceneggiatura e ai disegni.

