Ubisoft ha appena “ucciso” ben 90 giochi: c’è l’annuncio ufficiale

Bruttissime notizie per i fan dei grandi classici realizzati da Ubisoft: la compagnia ha appena annunciato di aver ufficialmente messo la parola fine a ben 90 giochi complessivi, interrompendone il supporto e chiudendone così i server online.

Anche se la decisione non riguarda naturalmente produzioni più recenti, come Assassin’s Creed Valhalla (che potete acquistare in offerta su Amazon), si tratta sicuramente di un brutto colpo per la preservazione di questi videogiochi, che da questo momento hanno visto disattivati per sempre le loro funzionalità online.

E se proprio pochi giorni fa era stato annunciato il fine vita di un open world molto importante, in pochi si sarebbero aspettati una tale novità così improvvisa per molti capitoli di saghe amate.

Con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Ubisoft ha infatti annunciato di aver disabilitato tutte le funzionalità che necessitavano di una connessione online per molti classici, mantenendo però attivo il gioco singolo.

La decisione è stata presa per le versioni PC e console di numerosissimi videogiochi, come chiarito nello stesso comunicato rilasciato dal publisher:

«Il servizio di multiplayer online per i titoli indicati in basso è stato terminato. Le funzioni per il singolo giocatore rimangono disponibili per ogni gioco. Anche le news e statistiche personali in gioco sono state disabilitate. Per i giochi che utilizzavano i servizi Ubisoft Connect, Sfide e Unità saranno disabilitate. Ciò significa che non ti sarà più possibile guadagnare Unità completando Sfide del gioco. Le Ricompense potranno essere sbloccate, ma non potrai più riceverle in gioco».

Nel comunicato non viene però spiegato come mai la compagnia abbia deciso di arrivare a tale decisione: la spiegazione più plausibile è che Ubisoft abbia semplicemente stabilito che non valesse più la pena di supportare titoli poco attuali, che come segnalato da TheGamer arriva a raggiungere ben 90 versioni.

Tra i numerosi videogiochi arrivati al fine vita emergono anche titoli come Assassin’s Creed 2, Far Cry Blood Dragon e Splinter Cell Blacklist, oltre a svariate edizioni dei precedenti capitoli di Just Dance.

Non mancano anche titoli dedicati principalmente al multiplayer come Rainbow Six Vegas, sui quali Ubisoft sta a tutti gli effetti mettendo la parola fine alle community senza alcun preavviso: per molti fan nostalgici, sarà sicuramente una notizia dura da digerire.

Sicuramente i fan non si aspettavano che la misteriosa «spy story» sui server di Splinter Cell Blacklist sarebbe diventata presto realtà, anche se occorre segnalare che la decisione, almeno per quanto riguarda questo titolo, riguarda unicamente la versione Wii U.

Nel frattempo, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Ubisoft potrebbe essere presto acquisita: Bloomberg ritiene che ci siano condizioni favorevoli per garantire un passaggio di proprietà.