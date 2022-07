Ubisoft fa dietrofront sui giochi cancellati, o almeno così sembra

In questi giorni ha fatto discutere la manovra di Ubisoft per quanto riguarda i suoi giochi in versione digitale, e nelle ultime ore ne sono successe altrettante.

In particolare per quanto riguarda Assassin’s Creed Liberation HD che era scomparso dagli store online, ma non dai negozi come Amazon.

Il titolo era infatti scomparso da Steam, ed era diventato inaccessibile anche per i giocatori che lo avevano acquistato in precedenza sullo store di Valve.

Una cosa che Ubisoft aveva anticipato qualche giorno fa ma, nel comunicato originale, era noto che solamente i DLC di alcuni giochi non sarebbero stati accessibili.

Questo caso di Assassin’s Creed Liberation HD ha fatto molto discutere, perché si tratta di un precedente importante anche e soprattutto per via del fatto che si tratta di un titolo di un grande publisher.

Pur datato che sia, che un gioco Ubisoft scompaia in questo modo dagli store non era mai successo.

Mentre stavamo cercando di capire se ci sarebbe stato un qualche tipo di rimborso, oppure un modo alternativo per accedere a quei prodotti, IGN US ha ricevuto un aggiornamento da parte di Ubisoft.

Il publisher francofono ha infatti specificato come si evolverà la situazione dei suoi giochi in formato digitale, con un comunicato che vi riportiamo in maniera integrale:

«Come affermato nel nostro articolo di supporto, solo i DLC e le funzionalità online saranno interessate dall’imminente disattivazione. Gli attuali proprietari di quei giochi potranno comunque accedervi, giocarci o riscaricarli. I nostri team stanno lavorando con i nostri partner per aggiornare queste informazioni su tutte le vetrine, e stanno anche valutando tutte le opzioni disponibili per i giocatori che saranno interessati dalla disattivazione dei servizi online di questi giochi il 1° settembre 2022. È sempre stata nostra intenzione fare di tutto in nostro potere per consentire a quei titoli storici di rimanere disponibili nelle migliori condizioni possibili per i giocatori, e questo è ciò per cui stiamo lavorando.»

Mentre arriva la conferma di Ubisoft, rimane il dubbio di cosa succederà agli altri contenuti digitali. Come per PlayStation Store che intende rimuovere dal catalogo degli utenti film già acquistati,

Per ora i fan stanno cercando di fare di tutto per salvare questi giochi, o almeno alcuni, come nel caso di Anno 2070.

Nel frattempo c’è anche un Assassin’s Creed che non gira affatto bene su PlayStation 5, e Ubisoft lo sa bene.