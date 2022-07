C’è un Assassin’s Creed che gira male su PS5, e Ubisoft lo sa bene

Assassin’s Creed è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, visto il numero di capitoli disponibili da tempo sul mercato.

I fan della serie dedicata degli assassini (potete acquistare Valhalla a un prezzo speciale su Amazon) hanno però avuto un’amara sorpresa nello scoprire che un capitolo in particolare gira piuttosto male su PS5.

No, non stiamo parlando di un episodio che in queste ore ha causato diverse polemiche tra gli appassionati – incluso uno spietato review bombing – bensì di un capitolo altrettanto noto e discusso.

Come riportato da PSU, Ubisoft ha annunciato di essere al lavoro per risolvere i problemi relativi alla retrocompatibilità di Assassin’s Creed Syndicate per PS5.

C'è sempre un treno in movimento a Londra

Il gioco, come forse saprete, soffre di diversi e piuttosto gravi bug visivi che persistono da quando la nuova console di Sony è arrivata sugli scaffali, a novembre 2020.

Al momento, tuttavia, non sono ancora stati annunciati dettagli su una patch specifica, né tantomeno quando questa arriverà, sebbene sia pressoché certo che il titolo stealth d’azione ambientato nella Londra vittoriana riceverà le correzioni che merita.

Il tweet è stato ora cancellato, ma recitava quanto segue: «il team è a conoscenza di alcuni problemi grafici di Assassin’s Creed Syndicate su PS5 e sta lavorando a una correzione il prima possibile. Non abbiamo ancora aggiornamenti, ma vi invitiamo a tenere d’occhio le novità in merito.»

Assassin’s Creed Syndicate è stato originariamente pubblicato per PS4, PC e Xbox One nel 2015 ed è stato l’ultimo gioco della serie prima che il franchise si prendesse una pausa di un anno, dopo la quale è tornato nel 2017 con Assassin’s Creed Origins.

Restando in tema, la chiusura dei server comporterà l’impossibilità di sbloccare gli obiettivi in vari capitoli di Assassin’s Creed: a tal proposito, la community ha deciso di organizzarsi per portare a termine una sorta di vera e propria missione «finale».