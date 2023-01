Ubisoft annuncerà domani il terzo capitolo di una famosa saga, a sorpresa

Il periodo di Ubisoft è particolare anche perché, tra una notizia funesta e l’altra, arrivano annunci a sorpresa come per The Crew 3.

Anche perché il secondo capitolo, che trovate su Amazon, non è stato esattamente un successo ed era difficile immaginare che Ubisoft potesse riprendere il franchise.

Considerato che le saghe che non funziona sono state messe quasi in vendita addirittura, dopo le ultime notizie sull’andamento dell’azienda.

Per non parlare di quelli che sono stati cancellati senza pietà, tra cui un titolo che sarebbe dovuto andare a contrastare Fortnite addirittura.

E per quanto possa sembrare strano, a quanto pare Ubisoft domani annuncerà The Crew 3 senza grossi preavvisi.

La comunicazione è arrivata tramite Twitter in risposta ad un commento di un fan, a cui il canale ufficiale ha risposto in maniera molto netta e inaspettata.

Tomorrow. 5PM UTC/9AM PST. — The Crew 2 (@TheCrewGame) January 30, 2023

Un commento arrivato nel pomeriggio di oggi ad un commento del 29 dicembre 2022, in cui un utente ha scritto una previsione riguardo l’annuncio di The Crew 3 nel 2023.

L’account ufficiale di The Crew 2 ha risposto dicendo “domani”, alle ore 18.00 italiane.

Ora, nonostante l’account sia verificato c’è da dire che rispondere ad un tweet di un mese prima per rispondere ad un content creator, pur dedicato al gioco, è una mossa molto strana.

Nel frattempo il publisher francofono sarebbe in procinto in ogni caso di non perdersi d’animo perché, insieme a questo annuncio presunto di cui attendiamo una conferma, arrivano a quanto pare anche dei nuovi Far Cry.

Un settimo capitolo e un multiplayer standalone, stando alle ultime indiscrezioni.

Per altro non è neanche la prima volta che un eventuale settimo capitolo della serie è stato nominato, e quindi la sua esistenza comincia ad essere effettivamente uno scenario possibile.

A prescindere da cosa accadrà con questi nuovi episodi del franchise, sicuramente gli studi di Far Cry non saranno più gli stessi perché recentemente il responsabile del franchise ha lasciato Ubisoft.