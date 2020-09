Twitch Prime Gaming, i nuovi giochi gratis per gli abbonati (anche horror)

Ottobre è ormai alle porte, e con lui anche i giochi gratuiti destinati agli abbonati al servizio Prime Gaming di Twitch, che in vista di Halloween ha preparato anche delle ghiotte offerte a tema “horror”.

Da domani, giovedì 1 ottobre 2020, sarà infatti scaricare su PC (attraverso il proprio account Twitch Prime) giochi come Layers of Fear e Rocket Arena, solo per citare i più celebri presenti nel pacchetto.

Have you beaten any of September's free games with #PrimeGaming? You only have a few days left to claim these games! ⚙️Autonaunts

🚴Pumped BMX Pro

🛡️Effie

🪖Tiny Troopers Joint Ops

👽Outcast Second Contact

Poco sotto, trovate in ogni caso la lista completa dei giochi gratis previsti durante il mese di ottobre 2020 su Prime Gaming:

Layers of Fear

Silver Chains

Surf World Series

Jay and Silent Bob: Mall Brawl

Dead Age

Rocket Arena – fino al 10 ottobre

Poter scaricare i giochi è facilissimo: vi basterà infatti accedere a Prime Gaming tramite il proprio account Amazon Prime, seguendo poi le indicazioni fornite a schermo (a questo indirizzo).

Una volta fatto partire il download, non vi resta che avere un po’ pazienza per la fine dello scaricamento (e prepararvi ovviamente al divertimento).

Ma non solo: oltre ai titoli gratis sopra elencati, saranno messi a disposizione anche alcuni extra speciali per giochi come Valorant, League of Legends, Destiny 2 e Red Dead Online, sempre e solo per i membri Prime che hanno aderito al servizio (i dettagli li trovate al seguente link).

Vi ricordiamo in ogni caso che poche ore fa Microsoft ha ufficializzato anche i nuovi giochi gratis di ottobre 2020 per Games with Gold (riservato agli abbonati al servizio Xbox Live Gold), così come Sony ha svelato i titoli gratuiti di PlayStation Plus a disposizione degli abbonati al servizio per il mese ormai alle porte.